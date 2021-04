Hekken bij Utrechtse Muntsluis gaan er komen

De veelbesproken hekken bij de Muntsluis in Utrecht gaan er dan toch echt komen. De vergunning die Rijkswaterstaat heeft aangevraagd voor de plaatsing wordt verleend. In eerste instantie wordt het een proef om te kijken of de overlast voor omwonenden daadwerkelijk afneemt. In oktober 2022 wordt gekeken of de hekken het gewenste effect hebben gehad.

In maart van dit jaar liet de gemeente weten hekken te willen plaatsen rond de landtong bij de Muntsluis, om overlast in de late uren tegen te gaan. Vooral in de zomerperiode wordt deze plek bezocht door recreanten, die soms tot laat in de avond blijven hangen. Omwonenden gaven eerder al aan dat zij recreatie in dit gebied als meerwaarde zien, maar dat zij ook graag in de avond hun rust kunnen pakken.

Weerstand

Toen de gemeente het plan presenteerde kwam er weerstand vanuit de raad. Zo waren partijen bang dat het een overhaaste beslissing zou zijn en ook vonden ze dat de hekken niet passen binnen de visie dat de openbare ruimte de huiskamer van de stad moet zijn.

De gemeente zegt zich te realiseren dat het onderwerp gevoelig ligt. Daarom is naar eigen zeggen nog een keer scherp gekeken naar de haalbaarheid en noodzakelijkheid van de maatregelen.

“Uitkomst van deze afweging is dat we de vergunning voor het plaatsen van het hekwerk verlenen, maar de hekken eerst bij wijze van proef met een variabele sluitingstijd plaatsen. […] Ook wordt hierbij gekeken naar mogelijke randeffecten zoals de vraag of de overlast in de nachtelijke uren zich verplaatst van de landtongen naar andere plaatsen in de buurt.”

Recreatiegebied

Zodra de hekken geplaatst zijn kan de landtong ook worden aangemerkt als officieel recreatiegebied. Nu is dat nog niet zo en is het gebied afgesloten door een laag hek. Recreanten klimmen hier echter makkelijk overheen en het gebruik wordt gedoogd.

De nieuwe hekken worden twee meter hoog en zullen in het recreatieseizoen, dat loopt van 1 april tot 30 september, ’s nachts worden gesloten. Van zondag tot en met woensdag is dit van 22.00 tot 08.00 uur en op de overige dagen sluiten de hekken om 23.00 uur. “Om zo meer ruimte te bieden voor recreatie in het weekend.” Buiten het recreatieseizoen blijven de hekken altijd open.

Handhaving

Momenteel is handhaving in het gebied volgens de gemeente lastig, omdat er geen duidelijke regelgeving is. Zodra de hekken zijn geplaatst en er afspraken zijn gemaakt moet dit makkelijker zijn. De gemeente denkt dat een gesloten hek van twee meter niet iedereen zal weerhouden om de landtong te betreden. “Maar een hek en duidelijke regels maken het naar verwachting wel een stuk eenvoudiger om toezicht te houden en te handhaven als dat nodig is.”

Zodra de omgevingsvergunning is verleend gaat Rijkswaterstaat, eigenaar van de landtong, de hekken plaatsen. Rijkswaterstaat draait ook op voor de kosten. Naast de hekken komen er borden waar de nieuwe spelregels op te lezen zijn. “Met het openstellen van de landtongen, toepassen van openingstijden en het plaatsen van hekken proberen de betrokken partijen een goede balans te vinden tussen de recreatie en de nachtrust van omwonenden”, aldus de gemeente Utrecht.