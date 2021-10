Herontwikkeling Tivoli Oudegracht nog altijd niet begonnen vanwege lopende beroepsprocedure

De herontwikkeling van Tivoli Oudegracht is na precies drie jaar nog altijd niet begonnen. In 2018 won ontwikkelaar Stadswaarde de tender voor de herontwikkeling, maar de verbouwing is nog niet gestart omdat er nog een beroepsprocedure loopt. Dat liet het gemeentebestuur dinsdag weten.



Stadswaarde heeft de plannen uitwerkt tot een definitief plan. Het voormalige kloostercomplex en poppodium gaat omgebouwd worden tot een multifunctioneel complex met onder meer horeca, waaronder een hotel, en kinderdagverblijven.

De gemeente verleende in oktober vorig jaar een omgevingsvergunning voor de verbouwing, maar daartegen loopt nog een bezwaar en beroepsprocedure. Dat betekent dat de ontwikkelaar in principe mag starten met de werkzaamheden, maar dat de vergunning nog niet onherroepelijk is. Het is dus aan de ontwikkelaar om te besluiten om wel of niet starten op basis van de huidige vergunning, met alle risico’s vanwege de beroepsprocedure.

De rechtbank heeft in mei dit jaar uitspraak gedaan in de beroepenzaak en het beroep niet-ontvankelijk verklaard. De eiser heeft echter besloten om een hoger beroep instellen bij de Raad van State. Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak daar op de agenda staat.

Bezwaar

De aangevraagde vergunning en plannen hebben eerder al ter inzage gelegen zodat belanghebbenden konden reageren. Destijds kwamen vijf zienswijzen binnen, waarin omwonenden hun zorgen kenbaar maakten. Ze maken zich vooral druk over mogelijke geluidsoverlast, bleek toen.

De gemeente verwacht echter dat alles binnen de perken blijft en de huidige regelgeving gevolgd wordt. Zoveel geluid als tijdens het verleden als poppodium zal er sowieso niet meer klinken.

Kytopia

Het is ondertussen alweer zeven jaar geleden dat Tivoli Oudegracht de deuren sloot. Met de opening van TivoliVredenburg in datzelfde jaar was Utrecht een muziekpaleis rijker, maar kwam er een einde aan de locatie aan de gracht. Toen het pand leeg kwam te staan, vond muziekcollectief Kytopia er onderdak en begon het proces voor een nieuw plan.

Er kwam een nieuw bestemmingsplan, dat als basis dient voor de herontwikkeling. In 2015 vond er een stadsgesprek plaats over het complex Het gaat niet alleen om het adres Oudegracht 245, ook de adressen Springweg 102C, 102D en 102E en de daarbij horende tuinen zijn onderdeel van het pakket. Deze objecten vormen de kern van het complex en een uniek rijksmonument in de binnenstad.

In 2019 moest Kytopia uit het pand vertrekken vanwege de herontwikkeling. Het nieuwe complex had ook al in dat jaar de deuren moeten openen. Ondertussen zit er een anti-kraakbureau in het pand.