Herontwikkeling Van Unnikgebouw van Universiteit Utrecht is begonnen

Het Van Unnikgebouw is het hoogste gebouw van de Universiteit Utrecht en wordt de komende twee jaar stevig onder handen genomen. De binnenkant wordt volledig en zo veel mogelijk circulair gesloopt. Zo krijgt het noodaggregaat een nieuwe bestemming in Oekraïne.

Na vijftig jaar is het Van Unnikgebouw toe aan een grondige ingreep. “De gevel, de binnenkant en de installaties voldoen niet meer aan de eisen van de tijd. Het casco is echter nog prima bruikbaar, net als de laagbouw”, schrijft de universiteit.

Het skelet van het gebouw kan opnieuw gebruikt worden. Andere materialen die aan vervanging toe zijn, krijgen via de circulaire aanpak een nieuw leven. “De ambitie is om de herontwikkeling tot een voorbeeld te maken van het duurzaam hergebruiken van een bestaand pand. Als het Van Unnikgebouw klaar is, is het gebouw energieneutraal.”

Stroomverbruik

Op het dak staan 38 lichtgevende letters die tweemaal ‘Universiteit Utrecht’ spellen. Deze letters zijn inmiddels al voorzien van ledverlichting. Ook gaan de letters nu pas aan als het donker wordt. Tussen 23.00 en 05.00 uur zijn ze weer uit. Op deze manier gebruiken de letters minder dan 10 procent van de stroom die eerst werd verbruikt.

De Universiteit Utrecht en de aannemer hebben besloten om een nog goed werkend noodstroomaggregaat aan Oekraïne te doneren. “Daar is de nood heel hoog en zijn generatoren zeer welkom om ziekenhuizen en andere essentiële maatschappelijke instellingen van stroom te voorzien. Via Stichting De Leeuw Kyiv is de donatie tot stand gekomen.” In januari gaat het aggregaat op transport.