Het regenboogpad van Utrecht heeft plaatsgemaakt voor een LHBTIQ+-vlag

Op de plek in Utrecht waar ruim tien jaar lang een regenboogpad lag, ligt nu een pad in de kleuren van de LHBTIQ+-vlag. De regenboogkleuren zijn zaterdag verwijderd en van maandagavond tot dinsdagochtend is het nieuwe ontwerp bij de oversteekplaats op de Lange Viestraat aangebracht.

In april van dit jaar gaven de GroenLinks-raadsleden Pepijn Zwanenberg en Melody Deldjou Fard aan dat zij het tijd vonden om het regenboogpad in een nieuw jasje te steken. De twee raadsleden wilden destijds van het college weten of zij bereid was om het regenboogpad te vervangen door de kleuren van de Progress Pride vlag. “Waar de regenboogvlag nog steeds een veelgebruikte vlag is, is inmiddels de Progress Pride vlag de meest gehesen vlag”, aldus de raadsleden.

Uiteindelijk ging het college mee in de wens van beide raadsleden. Op de vraag of de oversteek nabij de Bijenkorf de meest geschikte plek voor het pad is, zei Zwanenberg eerder dit jaar het volgende: “Dit is een van de meest drukke punten van de stad. Hier steken niet alleen bewoners van alle Utrechtse wijken de straat over, maar ook mensen uit andere steden.”

Geen zebrapad

Op 21 juni 2013 werd het regenboogpad onthuld op Roze Zaterdag. Ook dit was een idee van Zwanenberg. “Ik geloof in de kracht van symbolen”, zei het raadslid eerder dit jaar.

Het regenboogpad en ook de LHBTIQ+-vlag zijn geen zebrapaden, en hebben dus geen juridische status. Bij deze oversteekplek staan verkeerslichten die te allen tijde aanstaan en dus ook leidend zijn.