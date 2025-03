Hoe moet Ravellaan eruitzien? Utrechters mogen meedenken

De Ravellaan in Utrecht is al langere tijd onderwerp van discussie. De gemeente werkt aan plannen voor een nieuwe invulling van het gebouw en het parkeerterrein op Ravellaan 96. Belanghebbenden krijgen nu de kans om hierover mee te denken.

In het voormalige kantoorpand aan de Ravellaan 96 in Utrecht wonen al tien jaar zo’n 180 mensen. Daar komt nu een einde aan. In mei moeten alle bewoners hun biezen pakken.

De gemeente had destijds een tijdelijk contract afgesloten, omdat er plannen waren om het gebouw en de omgeving opnieuw in te richten. Alleen die plannen zijn nog niet rond.

Maar als de bewoners langer blijven, krijgen zij [red. na 10 jaar] automatisch huurbescherming. Dit zou de herontwikkeling kunnen bemoeilijken. Om dat te voorkomen moeten alle bewoners vertrekken. Dit heeft geleid tot grote onvrede en protestacties.

Meedenken Ravellaan 96

De gemeente is inmiddels gestart met het opstellen van een plan voor de herontwikkeling van Ravellaan 96. Utrechters kunnen meedenken door een digitale vragenlijst in te vullen of ideeën te delen bij Wijkbureau West.

De vragenlijst peilt onder andere welke voorzieningen bewoners graag terugzien, zoals een fietsenstalling, restaurant, sportschool of kleine winkels. Ook kunnen deelnemers suggesties doen voor meer groen en meedenken over welke doelgroepen in de buurt zouden passen.

De eerste voorlopige plannen worden vóór de zomervakantie verwacht en zullen daarna ter inzage worden gedeeld.

Onderdeel ontwikkeling Welgelegen

De herontwikkeling van Ravellaan 96 maakt deel uit van de bredere plannen voor de wijk Welgelegen. In 2014 werd al bekend dat de gemeente dit stuk van de stad, dat wordt ingeklemd door het Merwedekanaal, de Leidseweg, de Pijperlaan en de Weg der Verenigde Naties, deels opnieuw wilde inrichten.

De focus ligt op het creëren van nieuwe woonruimte, gezien de grote vraag naar woningen in Utrecht. Het is vooralsnog de bedoeling dat bestaande gebouwen worden gerenoveerd en nieuwe woningen worden toegevoegd. Het is nog onduidelijk om wat voor een soort woningen het gaat, maar er wordt onder andere gekeken naar mogelijkheden voor studentenhuisvesting.

Naast woningen wil de gemeente ook nieuwe voorzieningen en extra groen aanbrengen, maar de invulling hiervan is nog niet bepaald.