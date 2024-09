Hogere lesprijzen voor kunsteducatie op het Domplein in Utrecht; gemeenteraad maakt zich zorgen

De gemeenteraad maakt zich zorgen over de hoge prijzen voor lesruimtes op het Domplein 4-5. Na het faillissement van huurders DOMUS en de Utrechtse Muziekschool (DUMS) wilde het College van Burgemeester en Wethouders de plek behouden voor amateurkunsteducatie, maar de voorgestelde tarieven zijn volgens de gemeenteraad te hoog.

De afgelopen jaren waren op zijn zachts gezegd rommelig op het Domplein 4-5. DUIC schreef er al eerder over. De vereniging DOMUS, huurder van het gebouw aan het Domplein, is deze zomer failliet verklaard. Niet lang daarna volgde ook de Utrechtse Muziekschool (DUMS), die ook van het pand gebruik maakte. De gemeente Utrecht heeft als eigenaar van het pand – en tevens schuldeiser – toegezegd het gebouw de komende anderhalf tot twee jaar zelf te beheren en verhuren.

Volgens de het college moet de plek behouden blijven voor amateurkunsteducatie. Het college stelde voor om huurprijzen van 25 tot 30 euro per uur te vragen voor leslokalen, terwijl dit voorheen en bij vergelijkbare muziekscholen om een bedrag van rond de 15 euro gaat. De gemeenteraad maakte zich zorgen over deze forse stijging en vroeg het college om opheldering.

Het college wijst onder andere de hoge kosten van het pand aan als oorzaak. Daaronder vallen schoonmaakkosten, maar ook het toegankelijk houden van de ruimtes, aanwezigheid van een beheerder in het gebouw en gebruik en onderhoud van de muziekinstrumenten. Daarnaast vloeit er nu ook geen subsidie meer via DUMS, want die partij had geen aanvraag ingediend en is ondertussen failliet.

Vertrek van docenten en leerlingen

Desondanks zegt het college de tarieven te willen verlagen naar 22,50 per uur, voor zowel grote als kleine lokalen. Maar ook dat is nog onzeker. De afkoelingsperiode, een tijd waarin de curator de schulden en het bezit van het bedrijf mag onderzoeken – van DUMS loopt tot 16 oktober 2024. Tot die tijd heeft de gemeente geen zeggenschap over het gebruik van het pand.

De onzekerheid en de hoge tarieven hebben inmiddels geleid tot het vertrek van docenten en leerlingen, wat de gemeente ook zorgen baart. Het college reageert daarop door te stellen dat ze zich inspant muziekeducatie zo snel mogelijk weer mogelijk te maken op het Domplein.

“Hierbij zijn we afhankelijk van diverse factoren waaronder de afwikkeling van het faillissement van DOMUS en DUMS, de wijze waarop de instrumenten behouden blijven voor de stad en ook het aantal muziekdocenten wat les wil geven in Domplein 4-5.”