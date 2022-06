Honderden Utrechters vieren in de Zadelstraat met taart hun verjaardag én 900 jaar stadsrechten

De viering van 900 jaar stadsrechten in Utrecht is donderdag afgetrapt met verschillende evenementen. Om 16.00 uur verzamelden zich in de Zadelstraat honderden jarigen om samen met de burgemeester en wethouders hun verjaardag te vieren. Op dezelfde dag als de verjaardag van Utrechts stadsrechten.

De drukke Zadelstraat is voor een paar uur omgetoverd tot een groot terras. Tafels staan in lange rijen opgesteld, met daaraan honderden Utrechters die vandaag kaarsjes uit mogen blazen. Duizend Utrechters zijn door de gemeente uitgenodigd om tegelijk met het jubileum van Utrechts stadsrechten hun verjaardag te komen vieren.

Dat gebeurde dan ook uitbundig. Burgemeester Sharon Dijksma sprak de jarigen toe, waarna de verschillende wethouders de taart aansneden. Gezamenlijk trokken ze de Zadelstraat in om de jarigen (en voorbijgangers) van een stukje gebak te voorzien.

Lot (26) is een van de jarigen. Samen met haar vriendin kwam ze naar de Zadelstraat om met haar stadsgenoten een stukje taart te eten. “Ik woon sinds 2014 in Utrecht. Twee weken geleden kreeg ik een brief op de mat, superleuk vond ik dat. Ik heb nog nooit met zoveel mensen mijn verjaardag gevierd.”

De jarigen die op het feestje af zijn gekomen, zijn van alle leeftijden. Een andere aanwezige viert vandaag zijn 92ste verjaardag. Hij zit samen met zijn vrouw aan een van de lange, versierde tafels in de straat. Door de grote drukte in de straat is de toespraak van burgemeester Dijksma langs hen heen gegaan. “Maar het weer zit wel mee”, lacht de jarige vrolijk.