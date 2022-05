Utrecht viert donderdag 900 jaar stadsrechten; wat is er 2 juni te doen?

Aanstaande donderdag is het zover, dan begint de viering dat Utrecht 900 jaar stadsrechten heeft. Eerder schreven we nog dat het programmaoverzicht nogal rammelt, maar ondertussen is er meer bekend. Het grote openingsconcert, met Kensington vanaf de Domtoren, begint donderdag rond 21.00 uur. Maar er is die dag meer te doen.

De gemeente Utrecht heeft 1,95 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de stad om evenementen te organiseren rondom Utrecht 900 jaar. De viering begint donderdag 2 juni – op de dag af 900 jaar nadat keizer Hendrik V Utrecht stadsrechten gaf – en eindigt op 11 november wanneer het Sint-Maartenfeest is. Gedurende meerdere maanden zijn er tal van activiteiten.

Donderdag gaat het allemaal beginnen. Er zijn enkele publieke activiteiten en besloten evenementen. In de ochtend gaat rapper Duimalot langs verschillende scholen in Utrecht om te rappen met leerlingen. In de middag komen honderden bewoners, die ook op 2 juni jarig zijn, samen in de Zadelstraat om taart te eten. Ook gaat Paleis Lofen voor het eerst open, maar dat zal donderdag nog voor een beperkt gezelschap zijn.

Publieke activiteiten

Ook zijn op 2 juni Centraal Museum, het Spoorwegmuseum, Museum Speelklok, de Domtoren, Museum Catharijneconvent, Het Utrechts Archief, Sonnenborgh en het Volksbuurtmuseum gratis te bezoeken.

Wie van goed eten houdt kan op donderdag tussen 12.00 en 15.00 uur ook langs negen toprestaurants voor een gratis hapje. Restaurant 273, Brass, Concours, Hemel & Aarde, Karel V, Madeleine, Maeve, Simple en WT Urban Kitchen (op bezoek bij Ruby Rose) delen ieder honderd amuses uit.

In de avond is het grote publieke evenement. Om 21.00 uur is er een concert vanaf de Domtoren van stadsbeiaardier Malgosia Fiebig en aansluitend treedt de band Kensington op. Het concert is te horen en te zien op het Domplein, het Stadhuisplein, de Neude en het Janskerkhof. Hier staan schermen opgesteld en de laatste drie pleinen hebben versterkt geluid. Het concert eindigt om 22.00 uur.

Volgende maanden

Na de openingsdag op 2 juni volgen er de komende maanden nog meer activiteiten. Het programma is te vinden via deze website, maar zoals we al eerder schreven is de agendafunctie nog flink in ontwikkeling.