In 2020 minder misdrijven in Utrecht, maar veel meer overlast

Het aantal geregistreerde misdrijven in Utrecht is vorig jaar gedaald, blijkt uit cijfers van de politie. De coronacrisis heeft waarschijnlijk veel gevolgen gehad voor de cijfers. Zo is bijvoorbeeld een zeer sterke daling te zien van misdrijven in de binnenstad. Het aantal overlastmeldingen nam in de stad juist sterk toe.



Het totaal aantal geregistreerde misdrijven kwam in 2020 uit op 24.419, dat is een daling ten opzichte van 2019. Toen werden er 26.993 misdrijven geregistreerd.

Tekst gaat verder onder grafiek

Bijna alle soorten misdrijven vonden vorig jaar minder plaats in Utrecht dan het jaar daarvoor. Maar het aantal cybercrime-zaken steeg explosief naar 166 stuks, terwijl dat in 2019 nog 86 keer plaatsvond.

Tekst gaat verder onder grafiek

De cijfers zijn ook per wijk te bekijken. Zo zien we dat in de Binnenstad het aantal misdrijven sterk is afgenomen.

Tekst gaat verder onder grafiek

Overlast

Terwijl het aantal misdrijven daalde in Utrecht nam het aantal overlastmeldingen vorig jaar juist zeer sterk toe. Waren er in 2019 nog 13.756 meldingen, vorig jaar waren dit er 20.256. Er was meer overlast van jeugd, verwarde personen, zwervers en geluid. Er was juist minder overlast van evenementen, horeca en door openbare dronkenschap.