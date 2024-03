Kap van meer dan honderd bomen langs Amsterdamsestraatweg uitgesteld vanwege stap naar rechter

Ter voorbereiding van de herinrichting van de Amsterdamsestraatweg in Utrecht zouden 11 en 12 maart meer dan honderd bomen langs de weg gekapt worden, maar daar is nu een stokje voor gestoken. Er is namelijk een beroep ingediend bij de rechter, waardoor de werkzaamheden noodgedwongen zijn uitgesteld.

Het deel van de Amsterdamsestraatweg tussen de Weerdsingel en de Marnixlaan wordt opnieuw ingericht. De gemeente wil de verkeersveiligheid verbeteren en de straat groener maken. Voordat de straat groener wordt, moeten eerst 107 bomen het veld ruimen.

Deze bomen zouden eigenlijk volgende week maandag en dinsdag gekapt worden, maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. “Er is bij de rechter een beroep ingediend op het besluit dat wij de bomen op de Amsterdamsestraatweg mogen weghalen. Dat betekent dat we de bomen 11 en 12 maart niet verwijderen”, is te lezen op de website van de gemeente.

Dura Vermeer gaat de Amsterdamsestraatweg opnieuw inrichten. Deze werkzaamheden moeten starten in de zomer van 2024. Of dit werk ook vertraging op gaat lopen is nog niet bekend. De gemeente weet nog niet wanneer de bomen gekapt kunnen worden.