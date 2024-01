Ook op Amsterdamsestraatweg in Utrecht moeten meer dan honderd bomen gekapt worden voor herinrichting

De gemeente Utrecht heeft een kapvergunning verleend voor de kap van zo’n 107 bomen aan de Amsterdamsestraatweg. Net als bij de Europalaan, waar 125 bomen gaan verdwijnen, is het kappen volgens de gemeente nodig voor de herinrichting van de straat.

De Amsterdamsestraatweg staat al heel lang op de nominatielijst voor een herinrichting. Stapje voor stapje komen de werkzaamheden dichterbij. Vorig jaar is er een voorlopig ontwerp gemaakt, toen werd ook duidelijk dat meer dan honderd bomen de herinrichting niet zouden overleven.

In het ontwerp staat dat de bomen van slechte kwaliteit zijn, en dat er graafwerkzaamheden moeten gebeuren waarbij de bomen in de weg staan. Er werd vorig jaar een kapvergunning aangevraagd, die is nu goedgekeurd. Dat betekent dat ergens in de komende twee jaar de bomen gekapt mogen worden.

Het is niet ongebruikelijk dat bomen weg moeten om plaats te maken voor nieuwe ontwikkelingen, maar het levert vaak wel discussie op. Zo speelt op dit moment ook een geschil over de kap van 125 bomen aan de Europalaan. Deze moeten ook weg omdat de straat een nieuwe inrichting krijgt. Een soortgelijke discussie werd gevoerd over de kap van 67 bomen aan de Ivoordreef. Die moesten plaatsmaken om woningbouw mogelijk te maken.

Herplantplicht

Na het kappen van bomen geldt er een zogenoemde herplantplicht. Dat betekent dat er nieuwe bomen in de plaats voor moeten komen. Zo moeten er binnen drie jaar 116 nieuwe bomen staan aan de Amsterdamsestraatweg. Op de Europalaan komen 143 bomen terug. Daar komt ook het volgende twistpunt om de hoek; onder meer de Utrechtse Bomenstichting ageert vaker tegen het kappen van bomen en de herplantplicht, omdat er kleinere bomen terug worden geplaatst. In het geval van de Europalaan wordt dit uitgespeeld via de rechter.