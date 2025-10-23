Komende zondag ‘antifascistische mars’ gepland in Utrecht; rechtse demonstratie geannuleerd

De actiegroep Internationale Socialisten Utrecht heeft samen met andere groeperingen, waaronder Antifa, de Dolle Mina’s en Utrecht Student Encampment, een ‘antifascistische mars’ in Utrecht georganiseerd als tegengeluid tegen een eerder aangekondigde rechtse demonstratie van de actiegroep Nationaal Protest. Deze ‘antifascistische mars’ is voor Nationaal Protest een van de redenen geweest om hun eigen demonstratie te annuleren.

Vorige week heeft de rechtse actiegroep Nationaal Protest opgeroepen om op zondag 26 oktober allemaal naar Utrecht te komen om met megafoons, vlaggen, banners, én een goed humeur te demonstreren voor ‘Nederland’. Volgens hun plannen zouden er van 13.00 tot 14.30 uur sprekers zijn, en werd er vervolgens een mars voor de ‘veiligheid van Nederland’ gelopen tot 16.00 uur. De actiegroep is landelijk actief en organiseerde op zondag 12 oktober al een protest in Amsterdam onder hun slogan ‘Gedraag jij je in ons land, is er niets aan de hand’.

Zorgen binnen de gemeenteraad

Leden van de Utrechtse gemeenteraad spraken hun zorgen uit over deze aangekondigde demonstratie van Nationaal Protest, en vroegen het college van burgemeester en wethouders om de demonstratieoproep verder te onderzoeken en eventuele maatregelen te treffen.

“Wij maken ons […] zorgen over de aard van deze bijeenkomst, die mogelijk extremistische uitingen en de gevolgen voor de openbare orde, veiligheid en sociale cohesie in onze gemeente”, schreven raadsleden van LINK, BIJ1, DENK, Stadsbelang Utrecht, Volt, PvdA en GroenLinks in hun brief aan het college.

‘Antifascistische mars’

In de tussentijd hebben linkse actiegroepen, waaronder Internationale Socialisten Utrecht, Antifa, de Dolle Mina’s en Utrecht Student Encampment, aangekondigd een antifascistische mars te lopen die zondag om 13.00 uur vanaf het Domplein richting het Moskeeplein vertrekt. De organisatoren van de mars schrijven dat ze hiermee ‘de groepen achter het extreemrechtse geweld van 20 september in Den Haag’ een ‘oorverdovend tegengeluid’ willen bieden.

De Utrechtse fractie van BIJ1, een van de indieners van de vragen aan het college over de rechtse demonstratie, heeft de oproep om mee te lopen in de ‘antifascistische mars’ ook gedeeld op sociale media.

Nationaal Protest annuleert demonstratie ‘voor Nederland’

De actiegroep Nationaal Protest heeft inmiddels aangegeven dat hun demonstratie van komende zondag niet doorgaat. Op sociale media geeft de groep hiervoor verschillende redenen, zoals het gebrek aan animo en de aangekondigde tegendemonstratie. Volgens Nationaal Protest heeft hun eigen demonstratie weinig meerwaarde, en is er volgens de groep een risico op escalatie, wat kan leiden tot negatieve beeldvorming van ‘rechts’.