Beeldmateriaal: zo verliep de bezetting van het pand aan de Universiteit Utrecht

Pro-palestinademonstranten hebben van woensdag tot vrijdag een pand van de Universiteit Utrecht aan de Drift 25 bezet. Een week geleden kondigde de actiegroep Utrecht Student Encampment aan om op woensdag de Drift te blokkeren. Nadat de blokkade uiteenviel, bezetten de demonstranten het pand op nummer 25. Een overzicht van de gebeurtenissen.

Woensdagochtend 18 juni blokkeerden demonstranten beide zijden van de Drift. In de loop van de middag verviel de barricade en verplaatsten de actievoerders zich naar het bezette pand aan Drift 25. Hierdoor kon de universiteitsbibliotheek, die de universiteit uit veiligheidsoverwegingen had gesloten, weer geopend worden. De Universiteit Utrecht (UU) kondigde bovendien aan niet akkoord te gaan met de eisen van de actiegroep, waarmee de situatie stagneerde en het afwachten was op ingrijpen van de politie.

DUIC vroeg desgevraagd aan de woordvoerder van de actiegroep, ‘Max’, wat hij van de situatie vond. “De universiteit heeft helaas laten weten niet in te gaan op onze eisen, dus wij zullen hier nog wel even blijven”, aldus Max. Op de vraag wat hij van de aangepaste huisregels van de UU vond rondom demonstraties, zei hij: “Het is een beweging in de goede richting, want de oude regels waren in strijd met het demonstratierecht”.

‘Safe space’

Donderdagavond was de situatie ten opzichte van een dag eerder onveranderd. De gezichtsbedekkende kleding werd snel omgedaan toen een fotocamera tevoorschijn werd gehaald. “Op het moment dat wij vol op beeld staan, zijn de consequenties niet te overzien”, aldus een actievoerder. “Er zijn bijvoorbeeld huisbezoeken door de politie en rechtsgeoriënteerde groepen gedaan in het verleden. Wij willen dat risico niet lopen.”

Bij de laatste bezetting in de binnenstad van Utrecht, twee weken terug aan het Janskerkhof, mocht de pers onder begeleiding van een woordvoerder door het pand lopen gedurende de bezetting. DUIC heeft op zowel woensdag als donderdag meermaals gevraagd of dit deze keer eveneens mogelijk was. Volgens de woordvoerder van de actiegroep was dit ‘helaas’ niet mogelijk, omdat de groep die hierover gaat verschilt van de vorige groep. “Binnen in het pand is een ‘safe space’ voor de actievoerders; we willen daar ongestoord kunnen zitten zonder het risico te lopen gefotografeerd te worden”.

Vluchtroutes

Op de vroege vrijdagochtend stonden enkele politiebusjes voor het universiteitspand. Anton Pijpers, voorzitter van het College van Bestuur, vorderde toen na overleg met de driehoek (de burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) dat de bezetters het pand moesten verlaten. Toen na de derde vordering nog geen enkel teken van leven was gegeven, ontstond het vermoeden dat de actievoerders via het dak op een steiger van een naastgelegen gebouw waren weggegaan. Een medewerker van UU ging onder begeleiding van bouwlieden het dak op, maar trof hier geen sporen aan. Een politiehelikopter vloog kortstondig langs, maar trof eveneens niets aan.

Toen andere medewerkers van de universiteit een weggetrokken rooster in de kelder van de achterzijde van het pand ontdekten, ging de politie via de kelder het pand in om eventuele achterblijvers op te sporen. Toen deze niet werden aangetroffen, kon de universiteit de schade op gaan meten.

‘Geen demonstratie, maar vandalisme’

“Binnen is het een enorme ravage. Dat maakt me verdrietig en ook boos”, stelt Pijpers. Hij vervolgt: “Wat we hier zien is geen demonstratie meer, dit is vandalisme. De schade wordt nu geïnventariseerd, maar zal hoog zijn: er is sprake van barricades, dichtgeschroefde deuren, verf, stickers, en vernielde elektrische sloten van lokalen.” Een woordvoerder van de UU vult aan: “Er is zeker twintigduizend euro aan schade; de schade is echt aanzienlijk groter ten opzichte van vorige bezettingen. Kijk alleen al naar de historische voorgevel die helemaal besmeurd is met verf.”

De Universiteit Utrecht laat weten aangifte te doen van lokaalvredebreuk. Het pand kan hoogstwaarschijnlijk dinsdag 24 juni pas weer geopend worden nadat de herstelwerkzaamheden zijn voltooid.