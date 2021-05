Krakers hebben panden Lage Weide verlaten

De ruim 25 krakers die zo’n anderhalf jaar hebben gewoond in enkele kantoor- en bedrijfspanden op industrieterrein Lage Weide zijn vetrokken. De eigenaar kan vanaf vandaag weer over de gebouwen beschikken. Een van de krakers, Teun, vertelt: “We hebben gestreden via de juridische weg, maar helaas verloren. We hebben de afgelopen week flink opgeruimd en zijn op de afgesproken datum vertrokken.”

De krakers bevonden zich sinds november 2019 in de gebouwen in Utrecht. De afgelopen maanden zijn er meerdere rechtszaken geweest. De eigenaar wil de gebouwen namelijk gaan gebruiken om tijdelijk te verhuren aan het Utrechtsch Studenten Corps. De studenten willen hier van de zomer een lustrumfeest organiseren. Na het feest wil de eigenaar de gebouwen slopen.

De woongroep liet weten te willen vertrekken als er concrete bouwplannen waren, maar vond het plan voor het feest en de sloopplannen niet overtuigend. Nadat het Openbaar Ministerie liet weten dat de gebouwen leeg moesten, werden er verschillende rechtszaken gevoerd. De kosten daarvan werden deels vergoed door sympathisanten, er werd ruim 6300 euro opgehaald.

De rechtszaken mochten niet baten voor de krakers. De rechter meent dat de eigenaar over zijn panden moet kunnen beschikken. Het belang van ontruiming weegt in dit geval zwaarder dan het woonbelang van de krakers.

Leegstand

De bewoners vinden het jammer dat ze moeten vertrekken, maar afgelopen week hebben ze hun spullen verhuisd. Teun vertelt: “We hebben op alle mogelijke manieren geprobeerd om in gesprek te gaan met de eigenaar en het USC. Helaas wilden ze niet met ons in gesprek. Ook hebben we via de juridische weg geprobeerd om de ontruiming te stoppen. We hebben gestreden en dan is het nu tijd om netjes weg te gaan en te zorgen voor een soepele overdracht.”

Hij vertelt verder: “Er staan nog een heleboel kantoorpanden leeg en de woningcrisis wordt alleen maar groter. We vinden dat er in dit soort leegstaande panden meer ruimte moet kunnen komen voor sociale en culturele initiatieven.”

Woonbelang

De krakers blijven er wel bij dat het USC beter de Utrechtse horecaondernemers kan steunen door een van hun faciliteiten te huren. Teun: “Wij hebben de afgelopen tijd het pand onderhouden en goed contact gehad met de omgeving. We vinden ook nog steeds dat het woonbelang belangrijker zou moeten zijn dan een exclusief studentenfeest. Helemaal bij een feest waar nog geen vergunningen voor zijn afgegeven.”

De afgelopen week hebben de bewoners hun spullen verhuisd en sinds deze ochtend is het panden weer leeg. Verschillende politieke partijen hebben eerder deze maand vragen gesteld aan het gemeentebestuur over dit onderwerp. De gemeente moet daar nog antwoorden op geven.