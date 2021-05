Krakers Lage Weide verliezen hoger beroep; panden mogen ontruimd worden

De bewoners van de gekraakte panden op industrieterrein Lage Weide in Utrecht hebben ook in de hoger beroepszaak te horen gekregen dat ze de gebouwen moeten verlaten. De rechter heeft woensdagmiddag besloten dat de panden ontruimd mogen worden.

De krakers moeten plaatsmaken zodat de eigenaren het pand kunnen verhuren aan het Utrechtsch Studenten Corps voor het lustrumfeest. Daarna willen de eigenaren het pand gaan slopen.



Eind april stelde de rechter de eigenaren van het gebouw ook in het gelijk, door te zeggen dat de krakers moeten vertrekken. De 25 bewoners gingen vervolgens in hoger beroep tegen die uitspraak. Vandaag heeft een andere rechter weer de eigenaren in het gelijk gesteld.

Belangenafweging

“De belangen van het OM bij de ontruiming rechtvaardigen in dit geval de inbreuk op het woonbelang van de krakers. Het OM heeft namelijk voldoende aannemelijk gemaakt dat de eigenaren door de ontruiming huurinkomsten kunnen ontvangen en dat zij het pand daarna zullen slopen om plaats te maken voor nieuwbouw”, is te lezen in een persbericht van de rechtbank.

De panden werden in november 2019 gekraakt. Sindsdien worden de verloederde kantoor- en bedrijfspanden bewoond. Het Utrechtsch Studenten Corps wil de locatie gaan gebruiken voor een lustrumfeest. Daar betalen ze 40.000 euro huur voor, zodat ze de maanden juli tot en met oktober gebruik kunnen maken van de gebouwen. Na het feest gaan de panden volgens de eigenaren tegen de vlakte zodat er ruimte komt voor nieuwbouw.

Tekst gaat verder onder afbeelding

De krakers lieten eerder weten dat ze vinden dat ‘zeker in tijden van een COVID-pandemie, het recht op betaalbaar wonen belangrijker is dan het recht op een exclusief studentenfeest’. Daarbij zeggen de krakers dat ze niet het feestje willen ‘dwarsbomen’, maar dat ze niet willen vertrekken voor een feest waarvan nog niet zeker is of het gaat plaatsvinden.

Het onderwerp heeft ondertussen ook de gemeenteraad bereikt. GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid hebben vragen over de zaak gesteld aan het gemeentebestuur.