Laan van Puntenburg in Utrecht omgetoverd van stenige lappendeken naar groene entree

De herinrichting van de Laan van Puntenburg is nagenoeg afgerond. Voorheen was dit gebied volgens projectorganisatie CU2030 een ‘stenige lappendeken’, maar nu is het een ‘groene entree’ van het stationsgebied. Dat ‘groen’ moet echter nog wel tot bloei komen.

Het deel van de Laan van Puntenburg tussen de Moreelsebrug en de Inkpot is opnieuw ingericht. Zo is er aanzienlijk meer groen gekomen, waaronder 15 extra bomen, en ook heeft de voetganger meer ruimte gekregen. Het groen, dat nog tot bloei moet komen, staat in zogenoemde wadi’s die tijdens hevige neerslag water vast kunnen houden.

De Laan van Puntenburg is onderdeel van de Tuinen van Moreelse, en het eerste deel in dit project dat is aangepakt. Het gebied Moreelse, dat ligt tussen Hoog Catharijne, het spoor, de Nicolaas Beetsstraat en de Catharijnesingel, wordt komende jaren aangepakt.

Lees hier meer over deze plannen.