Maximaal 200 vluchtelingen uit Ter Apel komen naar voormalig pand Holland Casino in Utrecht

In het voormalige pand van Holland Casino in Utrecht worden 200 asielzoekers uit Ter Apel tijdelijk opgevangen. Het gaat nadrukkelijk niet om Oekraïners, maar om mensen uit andere landen. Het COA had alle veiligheidsregio’s klemmend verzocht opvangplekken te creëren voor mensen die nu op de centrale aanmeldlocatie in de provincie Groningen verblijven.

“Het aanmeldcentrum in Ter Apel loopt over van drukte. Dit is onacceptabel en dus moet er snel crisisopvang komen”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. Op dit moment dreigt de opvang van vluchtelingen onder de humane ondergrens te vallen. Zo zouden mensen bijvoorbeeld vaak op de grond moeten slapen en zijn er niet genoeg voorzieningen.

Dijksma: “Gelukkig hebben we vanuit regio Utrecht weten te regelen dat er 200 asielzoekers tijdelijk kunnen worden opgevangen. Hiermee zetten we nog een extra tandje bij om mensen die huis en haard hebben moeten verlaten een veilig onderkomen te bieden.”

Vier weken

De vluchtelingen worden voor maximaal 4 weken opgevangen in het voormalige pand van Holland Casino aan de Overste Den Oudenlaan. Het idee is dat de mensen vanuit deze plek doorstromen naar duurzamere opvanglocaties. Het COA heeft daarom afgesproken dat zij versneld nieuwe opvangplekken in de regio realiseren.

Eerder was deze locatie ook al in beeld voor de opvang van vluchtelingen. Daar is destijds echter, onder andere vanwege de brandveiligheid, duur van de verbouwing en het aantal mensen dat er opgevangen zou worden vanaf gezien.

Brandveiligheid

Uit gesprekken met onder meer de gemeente, brandweer, veiligheidsregio Utrecht (VRU), Jaarbeurs (eigenaar van het pand) en het COA blijkt dat het voormalige Holland Casino geschikt is om voor 4 weken humanitaire crisisopvang te bieden aan maximaal 200 mensen.

Het COA, die ook verantwoordelijk wordt voor de inrichting, moet echter wel van VRU zorgen voor een extra brandveiligheidsmaatregelen. “VRU zal erop toezien dat deze maatregelen daadwerkelijk zijn betroffen voordat vluchtelingen worden opgevangen”, is te lezen in een brief aan de raad. Wanneer de vluchtelingen arriveren is nog niet bekend.

