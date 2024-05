Maximumsnelheid Zuilense Ring bij Utrecht gaat omlaag naar 80 kilometer per uur

De maximumsnelheid op de Zuilense Ring bij Utrecht gaat omlaag. Nu mag er nog 100 kilometer per uur gereden worden, dan wordt in 2025 maximaal 80. De verlaging van de snelheid moet zorgen voor minder geluidsoverlast voor omwonenden.

De Zuilense Ring loopt tussen het Gandhiplein in Overvecht en de snelweg A2. Het is de enige provinciale weg in Utrecht waar nog 100 kilometer per uur gereden mag worden.

Naast de snelheidsverlaging krijgt het wegdek nieuw en stiller asfalt. Ook worden de rijbanen smaller en komt er een nieuw geluidscherm, nabij de wijk Zandweg Oostwaard in Maarssen.

De maatregelen zijn vooral bedoeld om de situatie voor omwonenden te verbeteren. De werkzaamheden aan de N230, zoals de weg formeel heet, staan gepland voor de zomer van 2025. De realisatie van het nieuwe geluidsscherm bij de wijk Zandweg Oostwaard zal het jaar daarna plaatsvinden.

Eerder kondigde de gemeente Utrecht ook al aanpassingen aan voor de Noordelijke Randweg Utrecht.