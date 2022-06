Medewerkers NS demonstreren bij Utrecht Centraal voor betere arbeidsvoorwaarden

Een groep van zo’n 250 NS-werknemers heeft zich maandagochtend verzameld op het Stationsplein in Utrecht om te demonstreren voor betere arbeidsvoorwaarden.

De demonstratie werd eerder aangekondigd door de VVMC, de vakbond waar veel NS-medewerkers bij aangesloten zijn. Die liet weten niet tevreden te zijn met de voorstellen die NS heeft gedaan in de onderhandelingen voor een nieuwe CAO en riep leden op in actie te komen. De vakbond stelt onder andere dat het tijd is voor een ‘fatsoenlijke loonsverhoging’ voor NS-werknemers.

De VVMC riep leden die geen dienst of een late dienst hebben om maandagochtend naar het Stationsplein te komen. De medewerkers liepen vervolgens in een stoet naar het hoofdkantoor van de NS, waar ze te woord werden gestaan. Inmiddels heeft de groep het hoofdkantoor verlaten.