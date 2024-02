Meer bekend over toekomst van Stadion Galgenwaard en omgeving

De plannen voor de verbouwing van Stadion Galgenwaard en de omgeving krijgen steeds meer vorm. Al meerdere jaren wordt er gesproken over de manier waarop het stadion en het omliggende terrein ingericht moet worden. Recent zijn nieuwe ideeën gepresenteerd, met onder andere meer aandacht voor wonen, werken en sporten.

Een gebied met weinig parkeerplekken, veel groen en meer ruimte voor recreatie en wonen: dat is hoe verschillende partijen de Galgenwaard en omgeving voor zich zien. Voor de herbestemming van het gebied werken de gemeente, eigenaren van Stadion Galgenwaard en de Herculestoren samen. De plannen moeten het gebied levendiger en groener maken, in plaats van de ‘geïsoleerde’ staat waarin het zich nu bevindt.

Definitieve plannen

De plannen zijn nu weer iets concreter geworden en beelden voor de herbestemming van het gebied. In een Facebookbericht van voetbalsupportersgroep Cityside is te lezen dat de plannen voor een nieuw stadion inmiddels gepresenteerd zijn aan hen en andere instanties: “De familie Jongerius (mede-eigenaar van het stadion, red.) uit Houten heeft hele mooie plannen met onze Stadion Galgenwaard Utrecht.” Met name de opvulling van de hoeken in het stadion wordt gezien als een welkome toevoeging.

In het gebied moeten verder extra woningen en meer sportvoorzieningen komen. Er wordt gesproken van een plek waar nog meer Utrechters graag naartoe moeten willen komen, ‘ook als er geen wedstrijd is’. De plannen moeten de komende tijd nog verder uitgewerkt worden en steeds concreter worden.