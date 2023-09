Meer dan 300 elektrische auto’s van MyWheels gaan in Utrecht helpen met tegengaan vol elektriciteitsnetwerk

Meer dan 300 elektrische deelauto’s van MyWheels worden voor het eind van het jaar in Utrecht aangesloten op de laadpalen van We Drive Solar. Hierdoor kunnen deze voertuigen energie terugleveren aan het elektriciteitsnet, wat helpt tegen netcongestie.

We Drive Solar gebruikt de technologie waarbij de deelauto’s ook gebruikt worden als batterij al langer. Dit jaar komen daar dus ook meer dan 300 elektrische auto’s van MyWheels bij en het plan is om dit aantal de komende jaren ‘fors’ op te schalen.

Het systeem werkt als volgt; De elektrische auto’s worden opgeladen met zon- en windenergie. Op momenten dat er in de stad meer vraag is naar stroom kunnen de voertuigen de energie leveren aan het elektriciteitsnetwerk. De auto’s dragen hiermee volgens MyWheels en We Drive Solar bij aan het tegengaan van netcongestie, oftewel een vol stroomnetwerk.

Utrecht is de eerste stad in Nederland waar beide bedrijven op deze manier samenwerken. “We zijn erg blij met de samenwerking met MyWheels en The Sharing Group (het bedrijf waar MyWheels onder valt, red.) zodat we de uitrol van bidirectioneel laden verder kunnen versnellen en de werking daarvan op grote schaal kunnen laten zien”, zegt Robin Berg, oprichter en CEO We Drive Solar.