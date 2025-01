Met welke tram moeten bewoners straks naar de 75.000 nieuwe woningen in Utrecht?

Er ligt een wens om 75.000 extra woningen te bouwen in Utrecht, een enorm aantal, maar die moeten ook allemaal bereikbaar zijn. Een van de oplossingen is de nieuwe tram- en metroverbinding, de Merwedelijn. Geld voor deze nieuwe lijn is er echter nog niet. De VVD in Utrecht bedacht een alternatief: een tram via Leidsche Rijn naar de polder Rijnenburg, de zogenaamde Rijnenburglijn. Het college van B&W is niet overtuigd.

De duizenden extra huizen moeten gebouwd worden in de polder Rijnenburg en in Groot Merwede, dat onder andere uit de Merwedekanaalzone, Westraven en de Galecopperzoom bestaat. Met zulke grote aantallen huizen moet er goed nagedacht worden over de bereikbaarheid, want zonder investeringen in infrastructuur kunnen de woningen eigenlijk niet gebouwd worden.

De gemeente Utrecht zet in op de komst van de Merwedelijn, een tram- en metroverbinding via Nieuwegein naar Rijnenburg. Volgens de gemeente moeten in de toekomst ruim 80.000 reizigers dagelijks gebruikmaken van deze lijn, wat het een goed alternatief voor de auto maakt. Geld is er echter nog niet, al wordt er wel al voor gelobbyd.

Eind vorig jaar kwam de VVD met een alternatief, de Rijnenburglijn. Deze tramlijn gaat niet ondergronds, maar via Papendorp en Strijkviertel naar Rijnenburg. “De VVD is al jaren kritisch op de droombeelden van het stadsbestuur over een ondergrondse Merwedelijn”, zei VVD-raadslid Marijn de Pagter (woordvoerder Mobiliteit) bij de presentatie van het plan. “De Merwedelijn is met ruim 2 miljard euro veel te duur.”

Volgens de VVD kan de Rijnenburglijn worden aangelegd voor maximaal 700 miljoen euro. “De Rijnenburglijn biedt een realistische en realiseerbare oplossing en verbindt Rijnenburg met Papendorp en de Merwedekanaalzone.”

Het college van B&W spreekt waardering uit voor het plan van de VVD, maar benoemt na onderzoek vooral de voordelen van de Merwedelijn ten opzichte van het alternatief van de VVD. “Onze conclusie is dat het alternatief onvoldoende OV-kwaliteit biedt om een volwaardig alternatief voor de Merwedelijn te vormen.”

Zo zou door het aanleggen van een metrolijn (ook wel ondergrondse tram, hoewel het geen volledige metrolijn is) meer ruimte bovengronds overblijven om de openbare ruimte beter in te richten. Door de tram gedeeltelijk onder de grond te laten rijden, kan deze ook sneller rijden, wat zorgt voor kortere reistijden en het OV aantrekkelijker maakt. Daardoor zouden meer forenzen de auto kunnen laten staan.

De gemeente schrijft: “De inschatting is dat het alternatief 18.000 tot 31.000 woningen minder mogelijk maakt dan de Merwedelijn: het overgrote deel van de 15.000 tot 25.000 minder woningen in Groot Merwede en 6.000 tot 9.000 minder woningen in Rijnenburg.”

Verder zou het kostenplaatje van de VVD te rooskleurig zijn. Al erkent de gemeente ook dat er nog niet genoeg geld is voor de Merwedelijn, hoewel het Ministerie van VRO al 600 miljoen euro heeft gereserveerd voor de verbinding. Het college van B&W gaat voorlopig op de ingeslagen weg door.