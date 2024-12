Overheden en marktpartijen tekenen voor 75.000 extra woningen in Utrecht; waar gaan die komen?

Overheden, woningcorporaties en ontwikkelaars hebben een akkoord bereikt over de bouw van 75.000 woningen in Utrecht. Een enorm aantal, waar ook al locaties voor genoemd worden. Het gaat om Rijnenburg en Groot Merwede. Utrecht gaat met de komst van zoveel woningen flink veranderen. De gemeente en provincie noemen het een ‘politieke doorbraak’.



Als men alle woningen in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten – De Meern en Overvecht bij elkaar optelt, dan zijn dat er zo’n 55.000. De woningbouwplannen waar nu een akkoord voor ligt gaat over nog veel meer woningen. Dat gaat een enorme stempel drukken op de regio.

De woningen moeten gebouwd worden in polder Rijnenburg en in Groot Merwede, dit bestaat uit onder meer de Merwedekanaalzone, Westraven en de Galecopperzoom. In de Merwedekanaalzone wordt op dit moment al gebouwd. In Westraven en de Galecopperzoom, wat ook wel de A12-zone wordt genoemd wil men in 2030 starten met de bouw. In Deelgebied 6 van de Merwedekanaalzone moet de bouw zo snel mogelijk beginnen. De gemeente is in dat gebied druk bezig om grond in handen te krijgen.

Bij de komst van zoveel woningen, moet er ook nagedacht worden over onder meer betaalbaarheid van woningen, bereikbaarheid, werklocaties, klimaatadaptatie, bodem en water, energie, groen en recreatie en maatschappelijke voorzieningen. Vooral de bereikbaarheid van de gebieden vraagt om enorm veel geld, iets wat de gemeente Utrecht bijvoorbeeld niet zelf kan ophoesten. In het akkoord staat dan ook dat er wordt gekeken naar ‘onorthodoxe vormen van alternatieve bekostiging voor gebiedsontwikkeling en ov-ontsluiting’.

Het akkoord is getekend door de gemeente Utrecht, Nieuwegein, Provincie Utrecht, het ministerie van VRO, het ministerie van IenW, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, BPD en Portaal.

Polder Rijnenburg

Eerder dit jaar werd ook al een stap gezet naar het bouwen van woningen in Rijnenburg met de publicatie van de zogenoemde Programmatische Verkenning van het gebied. Uit de verkenning blijkt dat het nodig is om direct de benodigde voorzieningen in de wijk te bouwen, te investeren in het openbaar vervoer en ervoor te zorgen dat de autowegen rondom de stad voldoende blijven doorstromen.

Deze compleet nieuwe stadswijk in het hart van het land kan alleen in samenwerking met alle betrokken overheden en de marktpartijen worden gerealiseerd. Na jaren van gesprekken en discussies is het Akkoord van Rijnenburg een politieke doorbraak, schrijft de gemeente.

Eelco Eerenberg, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Utrecht: “Met het Akkoord van Rijnenburg zetten alle partijen de schouders eronder. We bouwen niet alleen woningen, maar werken aan een modern, groen en betaalbaar Utrecht voor iedereen. Deze aantallen woningen en de Merwedelijn kunnen we alleen bouwen met een meerjarige en structurele samenwerking tussen de lokale én nationale overheden en de markt. Deze handtekening is een symbolische reuzenstap voorwaarts en een echt mijlpaal!”