Milieuzone in Utrecht krijgt nieuwe verkeersborden

De Utrechtse milieuzone wordt binnenkort aangeduid met nieuwe verkeersborden. Vanaf 29 oktober moeten alle milieuzones in Nederland dezelfde regels en borden hanteren. Iedereen die nu de milieuzone in mag, mag dat straks ook nog.

Het bord dat nu geldt voor de vrachtzone, gaat straks het bord vervangen dat wordt gebruikt voor de personenauto’s en bestelbusjes. Ook komen er nieuwe onderborden, waarop staat welke emissieklassen de milieuzone in mogen. Voor personen- en bestelauto’s geldt straks het bord met de 3 in de gele cirkel. Voor vrachtwagens komt er een bord met een 4 in een groene cirkel. De cijfers slaan op de emissieklassen.

Milieuzones gelden voor dieselvoertuigen. Voertuigen worden vanaf 29 oktober in de milieuzone toegelaten op basis van hun zogenoemde emissieklasse, in plaats van de ‘Datum Eerste Toelating’ (DET) die nu wordt gehanteerd. De emissieklasse geeft aan hoe schoon het voertuig is. Met een kentekencheck kan iedereen op deze site checken welke emissieklasse hun voertuig heeft.

In Utrecht mogen diesel personen- en bestelauto’s met emissieklasse 3 of hoger de milieuzone in. Voor vrachtwagens geldt emissieklasse 4 of hoger. Deze klassen zijn gelijk aan de toegangseis die nu geldt. Voor personen- en bestelauto’s op diesel is er wel een kleine verandering. Dieselauto’s ouder dan (DET) 1 januari 2001 mogen nu niet de zone in, maar volgens de nieuwe regels wel. Dat is omdat emissieklasse 3 begint bij het jaar 2000.

Vrijstelling

Verder hoeven sommige eigenaren van dieselvoertuigen geen ontheffing meer aan te vragen als de emissieklasse te laag is om in de zone te mogen rijden. Het gaat om campers waarvan de eigenaar in de milieuzone woont, oldtimers van 40 jaar en ouder, rolstoeltoegankelijke voertuigen en acht typen vrachtwagens. De vrijstelling voor campers is alleen geldig in de milieuzone waar de camper geregistreerd staat. De vrijstelling voor de andere voertuigen is geldig in alle milieuzones in Nederland.

De maatregelen gelden in ieder geval voorlopig, want de gemeente Utrecht is bezig met strenger beleid voor de milieuzone. Het college wil vanaf 1 februari 2021 alleen diesel personen- en bestelauto’s met emissieklasse 4 of hoger toelaten. De gemeenteraad besluit in het najaar over dat voorstel.