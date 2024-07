Mogelijk huurder gevonden voor leegstaand kantoorcomplex boven Hoog Catharijne in Utrecht

Er is zicht op een huurder voor het overgrote deel van het leegstaande kantorencomplex boven Hoog Catharijne in Utrecht. Dat laat de gemeente weten na schriftelijke vragen vanuit de politiek. Het complex van zo’n 25.000 vierkante meter zou al meer dan tien jaar leegstaan.

Er is al vaker gesproken over het kantorencomplex boven het Gildenkwartier in Hoog Catharijne. De 25.000 vierkante meter aan kantoorruimte staat namelijk al meer dan tien jaar leeg. Klépierre, eigenaar van het complex, is wel meerdere keren in gesprek geweest met partijen voor de verhuur.

In 2021 gaf de gemeente Utrecht ook al te verwachten dat het complex niet meer lang leeg zou staan. Toen vorige maand bleek dat er nog steeds geen invulling was gevonden vroeg de PvdA om opheldering. De gemeente laat nu weten dat er zicht op een ‘concreet initiatief’. Pensioenbedrijf PGGM wil het overgrote deel van de ruimte gaat huren.

“PGGM bevindt zich in de laatste fase van onderhandeling voor een huurcontract. Als onderhandelingen succesvol kunnen worden afgerond, zal hier op termijn het nieuwe PGGM-kantoor worden gehuisvest”, laat de gemeente weten.

Voordat de ruimte daadwerkelijk gebruikt kan worden moeten er nog wel vergunningen worden aangevraagd en wacht er een flinke verbouwing. Daarom zal het nog zeker ruim drie jaar duren voordat het complex niet meer leegstaat.