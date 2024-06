PvdA vraagt opnieuw aandacht voor leegstaand kantorencomplex Gildenkwartier in Utrecht

Het is de afgelopen tijd al vaak gegaan over het kantorencomplex boven het Gildenkwartier in Hoog Catharijne. Het complex staat nog altijd leeg en dat zit de Utrechtse fractie van PvdA niet lekker. De partij vraagt de wethouder opnieuw om uitleg.



De 25.000 vierkante meter aan kantoorruimte boven het Gildenkwartier staat inmiddels meer dan tien jaar leeg. Klépierre, eigenaar van het complex, zou in gesprek zijn geweest met partijen, zo bleek vorig jaar. Verschillende factoren, waaronder hoge bouwkosten en snel stijgende rente, zouden het echter moeilijk maken voor partijen die geïnteresseerd zijn in herontwikkeling van het pand.

Het college van B&W gaf in 2021 aan te verwachten dat het pand niet lang meer leeg zou staan, maar tot op heden lijkt er dus nog geen nieuwe invulling gevonden te zijn. De PvdA vindt het ‘onbegrijpelijk’ dat het complex al zo lang leegstaat en komt daarom dus opnieuw met vragen aan de wethouder.

Stand van zaken

Zo wil de PvdA weten wat de stand van zaken nu is en of het klopt dat het pand pas over drie jaar in gebruik kan worden genomen. De partij vraagt ook naar de inhoud van de gesprekken die de gemeente voerde met Klépierre. Ook vraagt de partij of de gemeenteraad instrumenten heeft om deze vorm van leegstand aan te pakken en of het juridisch mogelijk is om leegstand van kantoorpanden te verbieden – zoals dat gebeurd is met woningen.

De PvdA ziet graag dat er tijdelijke woningen in het pand komen. Daarom wil de partij van de wethouder weten of het college hiervoor openstaat en wat het zou kosten om de locatie om te bouwen tot tijdelijke woningen, tot het pand in gebruik wordt genomen. De eigenaar liet eerder al wel onderzoek doen naar de mogelijkheid voor noodopvang, maar dat bleek toen niet te kunnen omdat er te veel aanpassingen nodig zouden zijn.

Tot slot zijn er zorgen over aanwezige asbest. De PvdA vraagt de wethouder of het asbest nog steeds aanwezig is. “Zo ja: is de gemeente bereid om de druk op te voeren op eigenaar Klépierre om, in het belang van de veiligheid van de bewoners, deze panden asbestvrij te maken?”