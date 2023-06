Netbeheerders maken zich ‘ernstige zorgen’ over stroomnetwerk in Utrecht; grenzen mogelijk in 2025 bereikt

Netbeheerders Stedin en TenneT zeggen zich ernstige zorgen te maken over de groeiende druk op het elektriciteitsnetwerk van Utrecht. Als er niks verandert, verwachten de bedrijven dat de ‘fysieke grenzen’ al in 2025 in beeld komen. “Met alle gevolgen van dien.”

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op het elektriciteitsnetwerk. Dat heeft te maken met een aantal ontwikkelingen. Zo is de economische groei een factor, maar ook de snelle bouw van nieuwe woningen, de digitalisering van de samenleving en de transitie naar duurzame energie en duurzaam vervoer.

Flexibel vermogen

Er wordt door de netbeheerders wel gezocht naar oplossingen. Zo wordt bijvoorbeeld bij bedrijven gekeken naar ‘flexibel elektriciteitsvermogen’, waarmee het net ontlast wordt en meer ruimte wordt gecreëerd. “Helaas zijn er tot nu toe slechts enkele – te weinig – bedrijven waarmee op dit moment concrete gesprekken lopen voor de inzet van flexibel vermogen”, is te lezen in een brief van Stedin en TenneT.

Wanneer er geen flexibel vermogen wordt gevonden, verwachten de bedrijven dat de ‘fysieke grenzen’ van het net mogelijk al in 2025 in beeld komen. “Dit terwijl de geplande en noodzakelijke netverzwaringen nog zeker tot 2029 duren. Dit baart ons ernstige zorgen. Immers, in een worst case scenario worden netcomponenten zwaarder belast dan waar ze voor ontworpen zijn. Regelmatige en langdurige storingen zijn in zo’n situatie niet uit te sluiten – met alle gevolgen van dien.”

Gemeente

Ook het college van burgemeester & wethouders zegt zich ernstige zorgen te maken over deze ontwikkeling. “Stedin onderzoekt de omvang van het probleem voor de regio en mogelijke maatregelen om het probleem te beperken. Ook wij zijn bezig om de gevolgen van netcongestie voor de stad in kaart te brengen. Deze nieuwe ontwikkeling nemen we daarin mee.”

Op dit moment heeft het te volle stroomnetwerk volgens gedeputeerde Huib van Essen voornamelijk gevolgen voor nieuwe zogenoemde grootverbruikaansluitingen. “Zoals onder andere nieuwe bedrijventerreinen, voorzieningen voor nieuwbouwprojecten en laadinfrastructuur voor openbaar vervoer. Op het moment dat ook de afname door kleinverbruik wordt geraakt, dan wordt de situatie nog nijpender.”

Er wordt door de netbeheerders momenteel gezocht naar een oplossing via het hierboven beschreven flexvermogen. De uitkomsten hiervan worden na de zomer verwacht.