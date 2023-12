Nieuw onderzoek naar geuruitstoot van Douwe Egberts-fabriek in Utrecht: ‘Huidig geurniveau aanvaardbaar’

Het is voor veel Utrechters een bekende geur, de koffielucht die verspreid wordt door de Douwe Egberts-fabriek in het westen van de stad. Maar is de koffielucht ook hinderlijk? Dat is de afgelopen tijd onderzocht. De resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend en daaruit blijkt dat het huidige geurniveau ‘aanvaardbaar’ is. De gemeente en Douwe Egberts hebben onderzocht hoe het gesteld is met de geuruitstoot omdat er plannen zijn voor woningbouw bij het Thomas à Kempisplantsoen.

De gemeente liet vanwege de woningbouwplannen in de buurt van de fabriek al eerder onderzoek doen naar de geuruitstoot. Aan de hand daarvan kan namelijk bepaald worden tot welke grens de nieuwe huizen straks gebouwd kunnen worden. Uit dat onderzoek bleek dat de hoge schoorsteen minder geur uitstootte dan verwacht en de lage bronnen, zoals luchtafvoeren, juist meer.

Die conclusie leidde ertoe dat de gemeente nog meer onderzoek wilde laten doen. Het woningbouwproject aan het Thomas à Kempisplantsoen liep daardoor vertraging op, maar nu zijn de resultaten van het onderzoek bekend.

Aanvaardbaar

De conclusie van het nieuwe onderzoek is kortgezegd dat het huidige geurniveau aanvaardbaar is. Uit de zogenoemde hedonische waarde, de aangenaamheid van de geur, blijkt dat de geuren van de lage bronnen niet zorgen voor hinder. Ook zijn er nauwelijks klachten over de geur binnengekomen uit de directe omgeving. Afgelopen maanden zijn er mogelijke maatregelen bedacht om ervoor te zorgen dat de geuruitstoot op dit niveau blijft, ook als de productiecapaciteit wordt uitgebreid.

Nu het onderzoek is afgerond, is dus duidelijk met welke geuruitstoot rekening moet worden gehouden bij de woningbouw aan het Thomas à Kempisplantsoen. De gemeenteraad wordt binnenkort verder geïnformeerd over het bestemmingsplan voor dit project.