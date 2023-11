Nieuwe datum voor bouw Smakkelaarspark in Utrecht; in 2026 moet project klaar zijn

De gemeente heeft een nieuwe datum genoemd waarop de nieuwbouw van het project Smakkelaarspark in Utrecht klaar moet zijn, namelijk in 2026. Er wordt nog wel een slag om de arm gehouden; de vergunningsaanvraag loopt nog en de huurwoningen en kantoren moeten verkocht worden aan beleggers. Als alles soepel blijft verlopen kan er begin volgend jaar gestart worden met de bouw.

2022, 2023 en 2024. Het jaartal dat het Smakkelaarspark klaar zou zijn, schoof steeds een beetje op. Het is een van de laatste grote projecten aan de binnenstadskant van het centraal station. De ontwikkelaar gaf eerder al aan dat de stijgende inflatie en bouw- en energiekosten en de complexiteit van het project, het moeilijker maken om tot een prijsovereenstemming te komen met de aannemer.

De laatste tijd is er gewerkt aan een ander ontwerp waardoor de kosten tijdens de bouw omlaag kunnen. Zo worden er onder meer andere materialen in de gevels gebruikt. Om de opbrengsten omhoog te krijgen zijn er extra appartementen en kantoorruimte toegevoegd. Om de slagingskans verder te verhogen is er een extra bijdrage gevraagd aan het Rijk.

Woningen en kantoren

De vergunning voor het bouwen van woningen en kantoren is eind september aangevraagd en nu in behandeling. Er moeten 54 koopappartementen komen in het zogenoemde Parkgebouw. In het Havengebouw komen vervolgens nog 115 middenhuur-woningen. Verder komt er in het Kadegebouw nog 3.800 vierkante meter kantoorruimte beschikbaar. Op de tiende etage van het Kadegebouw komt een dakterras met horeca. Tevens wordt de Leidse Rijn doorgetrokken, komt er een theehuis en wordt er een parkje aangelegd.

Als alles goed gaat, het verleden leert dat er tegenslagen kunnen zijn, moet de bouw begin 2024 starten en is het project in 2026 klaar.