Vertraging dreigt voor bouw duizenden woningen in Utrecht; gemeente vraagt geld aan het Rijk

Er dreigt vertraging of uitstel bij de bouw van duizenden nieuwe woningen op zestien locaties in Utrecht. De gemeente heeft nu bij het Rijk aangeklopt met de vraag voor extra geld. Het gaat om projecten als Wolvenplein, Smakkelaarspark, Kruisvaartkade, de 140 meter hoge toren MARK, Wisselspoor, de Nieuwe Defensie en Merwede.

De laatste tijd zijn er steeds meer signalen dat het niet goed gaat met de bouw van nieuwe woningen. Ontwikkelaars hebben te maken met opgelopen bouwkosten, afkoelende woningmarkt en stijgende rente. Terwijl het er een paar jaar geleden nog op leek dat alles maar gebouwd kon worden, zien we nu steeds meer berichten over vertragingen bij bouwprojecten door bovengenoemde redenen.

Het Rijk heeft daarom een pot met geld beschikbaar om bouwprojecten over de streep te trekken. Het geld is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024/2025 te starten met bouwen, maar door de veranderde economische omstandigheden financieel niet meer haalbaar zijn. In Utrecht komen zestien projecten in aanmerking voor deze subsidie.

6800 woningen

In de lijst staan bekende projecten, als de herontwikkeling van Wolvenplein, de Kruisvaart de 140 meter hoge toren MARK, het havengebouw in Smakkelaarspark, een woontoren in De Nieuwe Defensie, twee nieuwe torens aan de Lomanlaan en een gedeelte van Merwede. Er is geld aangevraagd bij het Rijk voor de bouw van meer dan 6800 woningen.

Het Rijk heeft een commissie aangesteld om de aanvragen te gaan beoordelen. Er wordt maximaal 12.500 euro per woning uitgekeerd. Maar wat gebeurt er met projecten die op de lijst staan die toch geen geld gaan krijgen? De gemeente legt uit dat de bouw dan niet direct van tafel is, maar dat er wel gekeken moet worden hoe de businesscase financieel haalbaar wordt. Er kan daardoor vertraging optreden of de bouw kan uitgesteld worden.