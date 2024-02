Nieuwe uitspraak rechter moet bouw van Galaxy Tower vlottrekken, maar het is de vraag of dat gaat lukken

De grote vraag die boven de Galaxy Tower hangt: komt de toren ooit af? Het is inmiddels al een jaar stil op de ontmantelde bouwplaats aan het Jaarbeursplein. Een nieuwe gerechtelijke uitspraak moet de impasse doorbreken, maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag.

De bouw van de Galaxy Tower is inmiddels een complex dossier geworden, waar nu een nieuw hoofdstuk aan wordt toegevoegd. De bouw van de 90 meter hoge toren met ruim 300 woningen en een hotel met 250 kamers begon al in 2018 en had al in 2021 af moeten zijn. Maar dat liep anders. Opdrachtgever De Lelie Vastgoed (DLV), een dochterbedrijf van Amrâth, en aannemer Ballast Nedam zijn in een juridisch conflict verzeild geraakt, waar geen eind aan lijkt te komen.

Het conflict is zodanig geëscaleerd dat Ballast Nedam vorig jaar besloot haar retentierecht uit te oefenen – wat inhoudt dat de bouw stilligt en de bouwplaats is ontmanteld tot dat er betaald wordt – nadat DLV een aantal termijnen niet had betaald. Sindsdien wordt er dus niet meer gebouwd.

Financieel conflict

Het conflict gaat dus over geld: de werkzaamheden zijn flink vertraagd en de betrokken partijen kunnen het er niet over eens worden wie daar financieel verantwoordelijk voor is. DLV en Ballast Nedam stonden al meerdere keren tegen over elkaar in de rechtbank en nu is er een nieuwe uitspraak van de rechter. Het gaat deze keer vooral over de vraag of het retentierecht moet worden opgeheven en hoeveel geld daar tegenover moet staan.

DLV kwam in de rechtbank in Amsterdam zelf met het voorstel om een bankgarantie van bijna 12 miljoen euro af te geven voor het opheffen van het retentierecht. Voor het opheffen van de ‘conservatoire derdenbeslagen’ – beslag op geld of goederen die een schuldenaar tegoed heeft – wilde DLV ruim 7,5 miljoen euro betalen en een bankgarantie geven van 6 miljoen euro. Volgens de rechter bieden de bedragen die DLV voorstelt echter onvoldoende zekerheid voor Ballast Nedam.

De rechtbank Amsterdam heeft besloten dat Ballast Nedam het retentierecht moet beëindigen binnen 24 uur nadat DLV een bankgarantie van bijna 43,5 miljoen euro heeft verstrekt. Voor het opheffen van alle conservatoire derdenbeslagen moet DLV komen met een tweede bankgarantie van ruim 25 miljoen euro. Als Ballast Nedam na het krijgen van die garantie toch doorgaat met het uitoefenen van het retentierecht, dan moet Ballast Nedam DLV een dwangsom van 100.000 euro per dag betalen, met een maximum van 20 miljoen euro.

Schulden

DLV moet dus met een flink hogere geldsom over de brug komen dan het bedrijf zelf voor ogen had. Het is maar de vraag of de opdrachtgever DLV zoveel geld heeft liggen. Door alle problemen rond de bouw van de Galaxy Tower is de opdrachtgever in financieel zwaar weer geraakt. Het geschil duurt nu zo lang dat de schulden van DLV te hoog worden, bleek uit een eerdere uitspraak van de rechter.

De totale schuldenlast van DLV bedroeg in september vorig jaar 70 miljoen euro en er loopt onder meer een WHOA-procedure, die een faillissement moet voorkomen. Het is dus onzeker of DLV kan voldoen aan de bankgarantie van bijna 43,5 miljoen euro, die de bouw vlot zou kunnen trekken.

De nieuwste uitspraak van de rechtbank is al van 24 januari, maar het lijkt er niet op dat de bouw inmiddels weer begonnen is. Volgens Vastgoedmarkt oefent Ballast Nedam nog altijd haar retentierecht uit, wat erop lijkt te wijzen dat DLV de bankgarantie nog niet heeft afgegeven.