Nog drie plekken over in zoektocht naar nieuwe grote evenementenlocatie in Utrecht

In de zoektocht naar een nieuwe evenementenlocatie in Utrecht, waar ruimte moet zijn voor minstens 10.000 bezoekers, zijn nog drie plekken overgebleven. Het gaat om recreatieterrein Hampoort, Park de Gagel en de Rijnenburg Polder. Deze locaties komen voort uit een lijst met zeventig potentiële plekken die in april werd gepubliceerd.

De bestaande ruimte voor evenementen neemt af in de stad. Dit geldt bijvoorbeeld voor Papendorp en recreatiegebied strand Haarrijn waar vlakbij nieuwe woningen en bedrijven zijn, of nog worden gebouwd. Inmiddels hebben enkele grote evenementen, zoals Smeerboel en A State of Trance, Utrecht verlaten.

De gemeente verwacht dat deze trend zich de komende jaren doorzet. Tegelijkertijd neemt de vraag naar evenementen ook toe. Een nieuwe plek zou volgens de gemeente dus voorzien in een behoefte en tegelijkertijd zorgen voor betere spreiding van grote evenementen.

Lijst

Eerder dit jaar werd een lijst met zeventig potentiële nieuwe evenementenlocaties gedeeld en volgens de gemeente hebben meer dan 1.600 inwoners daar op gereageerd. “Op basis van onderzoek en gesprekken met inwoners en belanghebbenden zijn drie potentiële locaties geselecteerd: Recreatieterrein Hampoort, Park de Gagel en de Rijnenburg Polder”, schrijft de gemeente nu.

Utrechters mogen nu weer hun mening geven; dit keer over de drie bovengenoemde locaties. Daarnaast wordt verder onderzoek gedaan en het college verwacht eind dit jaar met een voorstel te komen, waarin de voor- en nadelen van iedere plek staan omschreven. “Vervolgens is het aan de raad welke plek het meest geschikt is voor grote buitenevenementen in de stad.”