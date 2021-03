Nog geen stormloop bij Utrechtse stembureaus

Het loopt nog niet echt storm bij de Utrechtse stembureaus. Vanochtend om 7.30 uur ging een aantal stembureaus in de stad al open, zodat ouderen en mensen die in de risicogroep van het coronavirus vallen, op een rustig moment kunnen stemmen.

Drukte blijft voorlopig uit. Bij het stembureau in het stadskantoor waren rond 9.30 uur 24 mensen langs geweest om hun stem uit te brengen. Bij Bar Beton op Utrecht Centraal waren dat er rond dezelfde tijd zelfs maar drie.

Tekst loopt door onder foto

In elke wijk is een aantal stembureaus vandaag en morgen al geopend. Zo kan er naast in het Stadskantoor en bij Bar Beton, bijvoorbeeld gestemd worden bij vv Elinkwijk, het Spoorwegmuseum en Vechtclub XL. De gemeente Utrecht heeft een kaart gemaakt met de locaties van alle stembureaus die maandag en dinsdag al open zijn.

Ook rijdt er een mobiele stembus door de stad. Die staat maandag van 8.00 tot 12.30 uur bij winkelcentrum Rokade in Zuilen en van 14.00 tot 20.00 uur bij winkelcentrum Nova in Kanaleneiland. Op dinsdag staat de bus opnieuw tussen 8.00 en 12.30 uur bij winkelcentrum Rokade. Van 14.00 tot 20.00 uur is de stembus dinsdag te vinden bij winkelcentrum Overvecht.

