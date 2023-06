Ondanks blauwe hekken springen jongeren toch van monumentale kraan aan Merwedekanaalin Utrecht

Ondanks de blauwe hekken lukt het jongeren toch om vanaf de monumentale kraan het Merwedekanaal in Utrecht in te springen. Dat schrijft de wijkagent op Instagram en dat blijkt ook uit een filmpje dat op Twitter is gedeeld.

Wijkagent Wendt schreef dat ze afgelopen week meldingen had ontvangen over jongeren die over het hek klommen en vanaf de kraan het water in sprongen. “Tevens heb ik zelf van de week kunnen voorkomen dat drie jongens dit deden. Dit is levensgevaarlijk en absoluut niet de bedoeling”, aldus de wijkagent.

Eerder deze maand publiceerde het Stedelijk Utrechts Woonschepen Overleg (SUWO), belangenvereniging voor Utrechters die wonen op een woonboot of woonark, een filmpje op Twitter waarin te zien is dat jongeren van het monumentale bouwwerk springen. Het is echter niet bekend wanneer deze video is opgenomen.

Geschiedenis

De huidige eigenaar kocht de kraan aan het Merwedekanaal in april 2020 van het Rijksvastgoedbedrijf. In februari van het daaropvolgende jaar kreeg hij met een last onder dwangsom opgedragen de constructie af te sluiten voor het publiek, omdat het gevaar kan opleveren als mensen er bijvoorbeeld vanaf springen. Hieraan werd voldaan door blauwe hekken rondom het perceel van de kraan te plaatsen.

In januari van dit jaar bleek dat de gemeente de eigenaar nooit had mogen dwingen deze hekken te plaatsen. In april werd bekend dat de gemeente in hoger beroep was gegaan bij de Raad van State. Het college meende namelijk dat zij juridisch gezien de eigenaar wel had mogen aanspreken.

Inmiddels heeft de gemeente een brief naar de eigenaar gestuurd waarin te lezen is dat zij van plan is wederom een last onder dwangsom op te leggen. Wanneer de definitieve last onder dwangsom wordt verzonden is de eigenaar verplicht binnen zes weken de blauwe hekken rondom het perceel te verwijderen.