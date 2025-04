Onderwijsbegroting definitief goedgekeurd: Universiteit Utrecht moet 35 miljoen inleveren

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de onderwijsbegroting van het kabinet, ondanks aanhoudende protesten tegen de voorgestelde bezuinigingen. Voor de Universiteit Utrecht betekent dit concreet een verlies van 35 miljoen euro in 2025.

“Vandaag is een sombere dag voor het hoger onderwijs in Nederland, en voor onze universiteit”, zegt collegevoorzitter van Universiteit Utrecht Anton Pijpers. “Dit was niet waar wij op gehoopt hadden, en waar studenten en collega’s zich de afgelopen maanden via verschillen protesten hard voor hebben gemaakt.”

Volgens Pijpers raakt deze beslissing niet alleen het onderwijs zelf, maar belemmert het ook de maatschappelijke ontwikkeling waar universiteiten een belangrijke rol in spelen.

De afgelopen maanden lieten studenten en medewerkers van de Universiteit Utrecht herhaaldelijk van zich horen tijdens protestacties tegen de geplande bezuinigingen.

‘Aanval op de toekomst van jongeren’

In de Eerste Kamer stemden GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP, de Partij voor de Dieren en Onafhankelijke Politiek Nederland tegen de begroting. Maar met gezamenlijk 28 van de 75 zetels konden zij de plannen niet tegenhouden.

Paul van Meenen van D66 noemde de plannen een aanval op de toekomst van jongeren. “Op onderwijs en wetenschap behoor je in dit tijdsgewricht niet te bezuinigen.”

De Universiteit Utrecht laat weten de hoop nog niet op te geven. Ze richten hun blik op 2026, in de hoop dan te kunnen zorgen voor een ommekeer. Daarbij voelen ze zich gesteund door diverse politici en bedrijven die zich eerder tegen de plannen uitspraken.