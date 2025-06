Op bezoek bij Kaffeetaria: ‘De leukste en grappigste dingen ontstaan vaak uit tijdelijke projecten’

Het avontuur van koffiebar Kaffeetaria begon in 2019 op een bijzondere locatie: in de voormalige kantine van verzorgingshuis Tolsteeg op de Saffierlaan. Op die plek, die nu de Saffier heet, wonen zowel ouderen als jongeren. De Utrechtse Floortje Minjon opende hier zes jaar geleden haar eerste zaak.

Woongemeenschap De Saffier was tien jaar geleden nog verzorgingshuis Tolsteeg. In dat verzorgingshuis kwamen er 160 wooneenheden voor jongeren bij. De afgelopen jaren wonen ouderen en jongeren dus samen in het complex. Bewoners en betrokkenen vinden het een succes, vertelden ze jaren geleden al eens aan DUIC. Een prachtig project, vindt ook Floortje. De mix van oud en jong ziet ze ook terug in haar zaak.

Maar niet alleen de bewoners weten hun weg te vinden naar Kaffeetaria. “Je merkt dat er mensen uit de wijk komen met hun kinderen, maar ook studenten”, zegt Floortje. Ze zit aan een van de houten biertafels op het terras dat grenst aan de Tuinen van Tolsteeg. Op deze zonnige vrijdagmiddag zien we her en der wat jongeren kletsen met oudere bewoners. In de zithoek zit een vrouw op haar rollator met een kop koffie. Haar gesprekspartner drinkt een biertje.

Het leuke vindt Floortje om te zorgen voor een plek waar iedereen komt. “Misschien een keer een zakelijke groep met ambtenaren, maar ook oudere vrouwen uit de wijk die een bakkie komen doen. Dat vind ik geweldig. Er zijn hele eenzame ouderen die bijna hun huis niet uitkomen. Dat is echt vervelend. Sommige ouderen willen juist heel graag naar iets als Kaffeetaria in plaats van naar een ouderenbijeenkomst. Laatst zei een dame tegen mij: ‘Ik kom toch veel liever bij jou even een bakkie doen’. Ik kan me voorstellen dat ouderen het leuk vinden om niet alleen maar naar een ouderensoos te gaan. Ik denk dat het moeilijk is om ouderen te bereiken, maar bij een toegankelijke plek in hun buurt komen ze vanzelf binnenrollen.”

Tijdelijk project

Toch moet Kaffeetaria het pand in maart volgend jaar verlaten. Dan gaat Portaal aan de slag met de renovatie van de woningen in de linkervleugel. Zo worden de kamers die nu badkamer, wc en keuken met elkaar delen omgebouwd tot zelfstandige woningen. “Na de renovatie gaan we de woningen in de linkervleugel verhuren aan nieuwe bewoners”, schrijft Portaal. Daarnaast staat een renovatie en deels een nieuwe indeling van het middenstuk op de planning. In dat stuk zit nu nog Kaffeetaria, maar ook een kapper en andere ondernemers.

“Dat wisten we van tevoren”, zegt Floortje. “Wij horen bij het tijdelijke project van Socius Wonen. Die organisatie huurt het pand van Portaal. Het is goed zo, maar ook een beetje dubbel. Vaak ontstaan de leukste en grappigste dingen uit dit soort tijdelijke projecten, misschien juist ook wel omdat het tijdelijk is. Ze hebben in ieder geval kunnen zien wat een plek als Kaffeetaria doet voor de wijk en voor het wooncomplex.”

Floortje pleit dan ook voor meer van dit soort tijdelijke projecten. “Ik denk dat het heel leuk is als er in Utrecht meer plekken zijn waar je een paar jaar iets kan proberen. De huur was hier daarom ook niet zo hoog en Socius sprong in het begin soms ook bij. Dat was voor mij een goede manier om het ondernemen te ontdekken. Dit was mijn eerste eigen onderneming. Ik heb hart voor de stad en de wijken. Ik vond het leuk dat ik dit hier heb kunnen ontpoppen. De Saffierlaan is wel echt mijn kindje.”

Goede vriendin

Kaffeetaria is dus opgericht door Floortje Minjon. Dat deed ze samen met Jeffrey de Vries. Hij heeft nog een aantal zaken in Utrecht, waaronder De Bierkantine en Feu. Ook start hij vanaf juli in het Pieter Baan Centrum een nieuw tijdelijk project: restaurant Bar Barak. Drie jaar na de start van de vestiging op de Saffierlaan openden Floortje en Jeffrey de tweede Kaffeetaria aan de Croeselaan.

Begin vorig jaar volgde de derde Kaffeetaria: in Lombok aan de Laan van Nieuw Guinea. Voor Floortje een bijzondere plek, omdat ze daar vlakbij is opgegroeid. “Deze vestiging is net overgenomen door een van onze collega’s. Het is ook nog eens een goede vriendin van mij van de middelbare school. Het is fijn om haar deze kans te kunnen bieden. Daar ben ik superblij mee.”

Van kleien tot fietsen

De sociale activiteiten die nu nog op de Saffierlaan plaatsvinden, verhuizen uiteindelijk naar de Croeselaan. “We hebben bijvoorbeeld een keer in de maand op zondag het Kleicafé. Ook hebben we altijd een fietsclubje en wil ik weer koffieproeverijen gaan organiseren.”

Naast koffie kan je bij Kaffeetaria ook terecht voor ontbijt, lunch, huisgemaakte zoete baksels, speciaalbier, borrels en meer. Daarnaast is er genoeg plek om flex te werken en zijn er vergaderzalen voor groepen.

Kaffeetaria biedt soms ook een werkplek aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Ik vind het leuk om op deze manier mijn steentje bij te dragen. Dat past beter bij mij dan bijvoorbeeld in een grote hulporganisatie achter een bureau beleid erover te schrijven. Het idee dat ik vijf mensen een stap verder in hun leven heb gebracht, voelt een stuk beter.”