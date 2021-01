Op deze plekken in Utrecht worden binnenkort nieuwe scholen gebouwd

Met het toenemend aantal inwoners in Utrecht zijn er ook nieuwe schoolgebouwen nodig. De gemeente heeft een aantal locaties op het oog waar op korte termijn nieuwe scholen moeten komen.

Zo komen in de Merwedekanaalzone twee basisscholen en een school voor voortgezet onderwijs. Ook wordt er een sporthal gebouwd op deze plek. In de Cartesiusdriehoek komt een basisschool in combinatie met een sporthal. Volgens de gemeente is op twee bovengenoemde plekken het definitieve ontwerp bijna gereed.

In het Beurskwartier en Groenewoud moeten in totaal drie basisscholen komen. Hiervoor moet echter nog wel een schoolbestuur gevonden worden. In het eerste kwartaal van dit jaar wordt daarom een pilot gestart om een bestuur te vinden voor Groenewoud.

Dat wil de gemeente doen door alle schoolbesturen te benaderen. “Het doel is om een bestuur en onderwijsconcept te vinden dat passend is bij de wijken en haar inwoners, door middel van een transparante procedure. Als deze methodiek succesvol is, willen we zo ook besturen vinden voor de overige nieuwe scholen in de stad”, aldus de gemeente.

RSU

Voor de nieuwe scholen die op langere termijn in Utrecht gebouwd moeten worden hanteert de gemeente de Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040. Dit plan is vrijdag gepresenteerd en behelst onder andere hoe Utrecht de ‘schaarse’ vierkante meters de komende jaren wil invullen.