Oranjebrug in Utrecht kan vanaf 3 juni weer open voor autoverkeer

De Oranjebrug gaat maandag 3 juni aan het einde van de dag weer open voor autoverkeer. De brug is sinds 22 april uit voorzorg gesloten voor auto- en vrachtverkeer. Voetgangers en fietsers konden nog wel gebruik maken van de brug.

De Oranjebrug uit 1957 over de Vaartsche Rijn verbindt Rivierenwijk met Hoograven. In 2010 en 2011 was de brug nog vier maanden volledig gesloten vanwege groot onderhoud. Elke dag rijden er normaliter een paar duizend auto’s overheen.

De brug werd afgesloten omdat de wapening, oftewel de versterking die in het beton zit, in een deel van het dek niet meer voldoet aan de norm van deze tijd. Dat bleek uit een inspectie. De brug werd daarom uit voorzorg gesloten.

Vandaag beginnen er werkzaamheden die de brug tijdelijk versterken zodat auto’s er weer gebruik van kunnen maken. Zwaar vrachtverkeer mag nog niet over de brug rijden. De snelheid wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur.

De versterking is een tijdelijke maatregel. De gemeente werkt momenteel een definitieve maatregel uit zodat de brug ook weer voor zwaar verkeer open kan. Deze maatregel moet aanbesteed worden. Dat gaat allemaal nog wel een jaar duren waarschijnlijk.