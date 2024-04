Wapening van Oranjebrug voldoet niet meer aan norm waardoor plotseling schade kan ontstaan

De Oranjebrug in Utrecht is afgesloten omdat de wapening, oftewel de versterking die in het beton zit, in een deel van het dek niet meer voldoet aan de norm van deze tijd. Er is op dit moment weliswaar geen schade, maar dat zou volgens de gemeente wel plotseling kunnen ontstaan. Nu wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn waarmee de brug weer voldoet aan de wet- en regelgeving.

In 2012 heeft Den Haag besloten dat alle bouwwerken in Nederland ‘aantoonbaar geschikt moeten zijn voor hun functie’. Hierdoor moesten alle constructies worden gecontroleerd. Daarnaast schrijft het college van B&W dat onder meer de naoorlogse bruggen sterk verouderd zijn. “De intensiteit (hoeveelheid) en het gewicht van het wegverkeer is de afgelopen decennia flink toegenomen, wat in de ontwerpnormen van vroeger niet was voorzien.”

Wapening

De Oranjebrug is gebouwd in 1957 en recent gecontroleerd. Uit dat onderzoek bleek dat in een deel van het betonnen brugdek de wapening niet voldoet aan de huidige norm voor de verkeersbelasting. “Ondanks dat er op dit moment geen schade zoals scheurvorming is geconstateerd, hebben we vastgesteld dat er plotseling schade kan ontstaan met gevolgen voor de verkeersveiligheid.”

De brug is daarom uit voorzorg op maandag 22 april afgesloten. Nu wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn, waarmee de Oranjebrug weer voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Zodra deze maatregelen genomen zijn hoeven automobilisten niet meer om te rijden via de Vondelbrug of de Socratesbrug. De verwachting is nu dat de brug een aantal maanden dicht is.

Andere bruggen

Niet alleen de Oranjebrug voldeed niet meer aan de huidige normen. Zo is in 2022 de Marnixbrug versterkt met een nieuwe druklaag van gewapend beton en mag sinds 2023 geen zwaar verkeer meer over de Mozartbrug rijden. Ook wordt de Mozartbrug, net zoals een aantal kademuren die in het onderzoek naar boven kwamen, goed in de gaten gehouden.

Het onderzoek naar de constructies loopt nog. “Op basis van de uitkomsten van de al uitgevoerde onderzoeken kunnen we steeds beter inschatten wat we kunnen verwachten bij de rest van het areaal en indien nodig hierop onze prioritering aanpassen.”