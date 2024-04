Oranjebrug in Utrecht vanaf maandag dicht voor auto’s; afsluiting duurt waarschijnlijk meerdere maanden

Automobilisten kunnen vanaf maandag niet meer de Oranjebrug in Utrecht passeren. Volgens de gemeente voldoet een deel niet meer aan de huidige wet- en regelgeving. Het is nog onduidelijk hoelang de brug precies dicht is, maar waarschijnlijk duurt de afsluiting meerdere maanden.

Wat er precies aan de hand is, is niet bekend. De gemeente schrijft het volgende op haar website. “We hebben onderzocht of de Oranjebrug nog aan de wettelijke regels voldoet. Bij een deel van de Oranjebrug is dit niet zo. We onderzoeken nu wat we moeten doen zodat de brug weer voldoet.”

Tijdens het onderzoek is de brug afgesloten voor auto’s. Vanaf maandag is er een omleiding via de Vondelbrug en Socratesbrug. Fietsers en voetgangers kunnen wel gebruik blijven maken van de Oranjebrug. Ook kan de brug tijdens het onderzoek worden geopend voor passerende boten.

“Het is nog niet duidelijk hoe lang de brug precies dicht is. We weten meer na het onderzoek. We verwachten dat de brug waarschijnlijk een aantal maanden dicht is. Dit kan ook langer zijn”, aldus de gemeente Utrecht.