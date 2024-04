Verder uitgelegd; waarom de Oranjeburg in Utrecht maanden dicht moet

Een paar dagen geleden werd ineens duidelijk dat de Oranjebrug in Utrecht waarschijnlijk voor maanden gesloten is voor autoverkeer. De brug voldoet niet meer aan de regelgeving. DUIC plaatste op zondag een kort bericht, maar lezers hadden meer vragen. Daarom klopten we nog eens aan de bij gemeente.

De Oranjebrug uit 1957 over de Vaartsche Rijn verbindt Rivierenwijk met Hoograven. In 2010 en 2011 was de brug nog vier maanden volledig gesloten vanwege groot onderhoud. Elke dag rijden er een paar duizend auto’s overheen. Dat is voorlopig niet meer mogelijk. De brug is vanaf vandaag afgesloten voor autoverkeer.

Halverwege april kreeg de gemeente een rapport in handen; de brug voldoet niet meer aan de huidige regelgeving. Er zijn verder geen technische gebreken zoals scheuren of schades bekend. Dat de brug niet meer voldoet, gaat om een rekenkundige conclusie.

De brug is bijna zeventig jaar oud en de regels zijn in loop van de jaren strenger geworden. Ook is het verkeer op de brug toegenomen. Tijdens een controle van de brug moest deze conclusie getrokken worden. Daarom wordt de brug uit voorzorgsmaatregel afgesloten.

Bericht bewoners

Deze conclusie werd halverwege april getrokken. Vervolgens is op 18 april een bord geplaatst op de Oranjebrug. Ook zouden omwonenden afgelopen zaterdag een wijkbericht ontvangen hebben. Maandagochtend kon het verkeer nog over de brug, na de spits ging de brug dicht. Een aannemer was vanochtend nog bezig om omleidingsroutes uit te stippelen.

De brug kan nog open en dicht, het vaarverkeer heeft er dus geen last van. Ook kunnen fietsers en voetgangers gewoon nog gebruikmaken van de brug. Automobilisten kunnen omrijden via de Vondelbrug of de Socratesbrug. Het is niet bekend hoe lang de brug precies dicht is, maar de gemeente spreekt over meerdere maanden.