Ornamenten van Utrechtse Domtoren krijgen nieuwe bestemming als kunstwerk in Máximapark

De veertien ornamenten die zijn vrijgekomen tijdens de renovatie van de Utrechtse Domtoren krijgen een nieuwe bestemming. Er is een kunstwerk van gemaakt dat samen met zes bomen die decennialang op het Domplein stonden, komen te staan in het Máximapark.

Ter hoogte van de Haarrijnse Plas, langs Het Lint in het Máximapark, komt het kunstwerk te staan onder de naam Ex Situ, In Situ. Dat staat voor ‘van zijn plaats, op zijn plek’. Het is een initiatief van Brokkenmákers met materiaal uit het project ‘Van Dom tot Steengoed’. Door dit project krijgt zoveel mogelijk restmateriaal van de restauratie van de Domtoren een tweede leven. Utrechter en tevens beeldend kunstenaar Paul de Kort ontwierp het kunstwerk.

Tekst loopt door onder afbeelding

Kunstwerk in relatie met Domplein bomen

De naam Ex Situ, In Situ is niet zomaar gekozen. Het kunstwerk verwijst niet alleen naar het gebruikte Domtorenmateriaal, maar ook naar de plek in het park. Daar staan sinds 2013 zes bomen, platanen, die van het Domplein naar het Máximapark verhuisden. De verwijdering van de bomen op het Domplein was nodig voor de realisatie van de ondergrondse, historische attractie DOMunder. “Samen met de platanen is het kunstwerk een ode aan behoud: van natuur, historie en materiaal”, aldus Brokkenmákers.

Tekst loopt door onder afbeelding

De afgelopen weken is gewerkt om het kunstwerk te installeren onder de bomen. De komende tijd worden er bloembollen geplant en het gras bijgehouden. Dat gebeurt door de Vrienden van het Máximapark, een groep vrijwilligers die verantwoordelijk is voor een groot deel van het beheer van het park. Op vrijdag 7 juli om 14.30 uur is de onthulling van het nieuwe kunstwerk door burgemeester Sharon Dijksma.