Overwinning FC Utrecht overschaduwd door wangedrag

De wedstrijd tussen FC Utrecht en Fortuna Sittard werd ondanks de zege van de Utrechters overschaduwd door wangedrag van enkele toeschouwers. Zo werd er onder meer vuurwerk vanuit het uitvak gegooid naar de Utrecht-speler Can Bozdoğan. Eerder deze week werd in de gemeenteraad al gesproken over het geweld en racisme rond wedstrijden van FC Utrecht.

FC Utrecht speelde vrijdag een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Het duel werd in een bloedstollende tweede helft beslecht in het voordeel van de club van Henk Fraser. Ondanks deze overwinning werd er na het duel vooral gesproken over het wangedrag van enkele mensen in het stadion.

Zo besloot de scheidsrechter op een gegeven moment om de wedstrijd tijdelijk stil te leggen nadat herhaaldelijk voorwerpen op het veld werden gegooid. Er werd vanuit het uitvak zelfs vuurwerk naar nota bene een eigen speler gegooid.

Fraser

Hoofdtrainer Henk Fraser zei zich ‘machteloos’ te voelen. “Ik denk dat we moeten benadrukken dat dit geen Utrecht-supporters zijn. De grote groep, dat zijn de Utrecht-supporters. Het individu die dat soort dingen doet is geen Utrecht-supporter.”

Tijdens het vragenuur in de Utrechtse gemeenteraad werd ook al over het onderwerp gesproken. Aanleiding daarvoor waren de oerwoudgeluiden die in de richting van Ajax-speler Brian Brobbey werden gemaakt. “Aangezien dit niet een incident is dat op zichzelf staat, is de maat vol en wordt het hoog tijd om dit soort gedrag te beantwoorden met passende maatregelen”, stelden D66, VVD, CDA, GroenLinks, DENK, Partij voor de Dieren, PvdA, Student & Starter, EenUtrecht, ChristenUnie, Stadsbelang Utrecht, BIJ1 en Utrecht Solidair.

Repressief

Burgemeester Sharon Dijksma zei dat er eerder al afspraken waren gemaakt om het geweld in en rond het stadion aan te pakken. Zo worden er naast stadionverboden ook gebiedsverboden opgelegd en wordt contact gezocht met de harde kern. Een van de oorzaken van het wangedrag zou volgens de burgemeester drugsgebruik zijn.

Naast deze preventieve maatregelen wil Dijksma ook ‘repressief’ laten zien dat er ‘geen tolerantie is voor het wangedrag’. “Ik denk dat het belangrijk is dat de club daarvoor staat, dat ik als burgemeester daarvoor sta en dat de stad er ook voor staat. Daarom is het goed dat u zo breed deze vragen stelt, want ook dat is een signaal aan de mensen die dit doen.”