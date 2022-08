FC Utrecht stuurt bos bloemen naar Ajax-speler Brian Brobbey na oerwoudgeluiden

Ajax-speler Brian Brobbey heeft maandag een bos bloemen gekregen van FC Utrecht. Tijdens de wedstrijd van FC Utrecht tegen Ajax (0-2) zondag in de Galgenwaard werden richting Brobbey oerwoudgeluiden gemaakt.

FC Utrecht ontving zondag Ajax in de Galgenwaard, maar de wedstrijd verliep onrustig. Meerdere voetbalsupporters misdroegen zich: er werd een vuurwerkbom op het veld gegooid en Ajax-spits Brian Brobbey werd door een aantal supporters racistisch bejegend. Vier supporters werden aangehouden.

FC Utrecht heeft Brobbey nu dus een bloemetje en een kaart gestuurd. Op Instagram deelt de Ajax-spits een foto van het boeket, met daarbij een emoticon van een opgestoken duimpje.

Harder straffen

Brobbey zei na de wedstrijd tegen de NOS dat hij de geluiden vanaf de tribune niet gehoord heeft. Na de wedstrijd zag hij op zijn telefoon berichten van zijn broers waaruit bleek wat er gebeurd was. “Het boeit me eigenlijk niet. Mensen zijn gefrustreerd, maar wij hebben lekker gewonnen en ik heb een goaltje gemaakt. Ik ben blij. Het doet geen pijn”, zei Brobbey in het interview na de wedstrijd.

FC Utrecht-trainer Henk Fraser reageerde ook op het incident. Hij pleit voor harder straffen. “Ik bepaal niet de straf en ga ook niet over de handhaving”, zei Fraser tegen de NOS. “In Nederland zijn we uitstekend in het benoemen, maar handhaven en straffen? Vaak komen mensen weg met dit soort vergrijpen.”