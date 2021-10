Panden aan Archimedeslaan vrijdag korte tijd gekraakt: ‘Op een wachtlijst kun je niet wonen’

De panden aan de Archimedeslaan in Utrecht zijn vrijdag opnieuw gekraakt geweest. De krakers protesteerden tegen de voortdurende leegstand van de voormalige studentenwoningen. De panden werden eerder dit jaar ook al een keer gekraakt. Om 14.15 uur kwam het bericht dat de krakers het pand weer hebben verlaten.

Het kraken gebeurde precies elf jaar na het in werking treden van de Wet kraken en leegstand. “Hoewel de wet leegstand tegen zou moeten gaan, is de leegstand sindsdien alleen maar toegenomen”, vinden de krakers. “Dat terwijl kraken en de kraakbeweging zijn gecriminaliseerd en vervolgd.”

In mei werden de voormalige studentenwoningen aan de Archimedeslaan ook gekraakt. Na ongeveer een week werden de panden ontruimd door de politie. Zes mensen werden toen gearresteerd. Het gaat om een groot complex met daaromheen nog een stuk groen dat met een hek is afgesloten van de openbare weg. Ontruiming van het pand was nu niet nodig, de krakers vertrokken uit zichzelf.

Dak boven je hoofd

Door de panden opnieuw te kraken wilden de krakers laten zien dat “kraken nog steeds een legitieme optie is in het aankaarten en bestrijden van de huizencrisis en dakloosheid.”

De krakers hopen nog eigen zeggen dat de boodschap over is gekomen en dat ze de leegstand in Utrecht aan hebben gekaart. “Ook hopen we de eigenaar Kondor Wessels Projecten op de vingers te hebben getikt wat betreft het onmogelijk maken van huisvesting in tijden van een woningcrisis door middel van de exorbitante beveiliging van leegstaande gebouwen.”

Tegen de vlakte

Het gebouw aan de Archimedeslaan was ooit een schoolgebouw. Toen de lerarenopleiding in 2010 uit het pand vertrok kwam het in beheer van STW. Om leegstand tegen te gaan realiseerde de stichting kamers voor jongeren. Ook de uitgaansplek HAL16 heeft een tijdje in het gebouw gezeten.

Begin 2019 kregen de toenmalige bewoners te horen dat ze halverwege dat jaar het gebouw moesten verlaten. Het pand zou tegen de vlakte gaan voor woningbouw. Sindsdien staat het gebouw leeg.