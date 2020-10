Plan voor 2.000 nieuwe woningen aan de Archimedeslaan in Utrecht stap dichterbij

De gemeente Utrecht en KondorWessels Projecten (KWP) hebben onlangs een Intentie- en Plankostenovereenkomst getekend voor de bouw van nieuwe woningen op de plek van een voormalig scholencomplex aan de Archimedeslaan in Utrecht.

In het gebied moeten circa 2.000 woningen komen, waaronder studentenwoningen, starterswoningen en woningen in de vrije sector. Daarnaast komen er voorzieningen, waaronder een supermarkt. Bij de herontwikkeling wordt rekening gehouden met de ambities van de gemeente, zoals duurzaamheid, leefbaarheid en mobiliteit.

“Zowel de gemeente als KWP onderkennen het belang van een zorgvuldige maar ook snelle ontwikkeling, gezien de enorme woningbehoefte in de stad”, aldus de projectontwikkelaar.

Studenten

In het schoolgebouw uit 1975 zat tot juli 2007 de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Na het vertrek van de opleiding werd Aprisco de nieuwe eigenaar. Jarenlang was het onduidelijk wat er met het leegstaande pand moest gebeuren.

Om leegstand tegen te gaan kon de Stichting Tijdelijk Wonen (STW) studentenkamers realiseren in het schoolgebouw. In eerste instantie ging het om 192 kamers, maar daar werden later nog eens 200 kamers aan toegevoegd. De bijna 400 studenten die in het complex woonden, hebben hun kamers vorig jaar zomer moeten verlaten.

Grond gekocht

Het perceel waar het voormalig scholencomplex op staat is ongeveer 45.000 m2 groot en ligt tussen de Archimedeslaan, Daltonlaan en de A27 en A28 in. KWP heeft de grond onlangs gekocht van Aprisco, een vastgoedondernemer. Het scholencomplex wordt op korte termijn gesaneerd van asbest en daarna gesloopt.

De gemeente was vorige week nog ‘onaangenaam verrast’ door KondorWessels Projecten toen bleek dat de ontwikkelaar zich in een ander woningbouwproject, de Wilhelminawerf in de Merwedekanaalzone, niet aan de gemaakte prijsafspraken bleek te houden. KWP liet weten van mening te zijn zich wel aan de afspraken te houden, maar de gemeente zegt zich te beraden op de te nemen vervolgstappen.