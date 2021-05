Voormalige studentenwoningen aan Archimedeslaan afgelopen week gekraakt

De voormalige studentenwoningen aan de Archimedeslaan in Utrecht zijn afgelopen week gekraakt. Momenteel staan er een aantal agenten bij het pand en moet het Openbaar Ministerie (OM) besluiten wat er gaat gebeuren.



Volgens een woordvoerder van de bewoners is het pand afgelopen week gekraakt. Dit hebben zij vrijdag aan de politie laten weten door een aangetekende brief te sturen en te bellen. Hier is volgens de woordvoerder geen reactie op gekomen. Daarnaast hebben zij via sociale media bekendgemaakt dat ze het pand hebben gekraakt.

Zondagochtend stond er een beveiliger voor de deur van de krakers. Deze wilde volgens de woordvoerder van de bewoners binnenkomen. Dit werd niet toegelaten en hierop alarmeerde de beveiliger de politie.

Daarna kwamen een paar politieauto’s naar de omgeving van het pand en ook cirkelde er een helikopter boven. Een woordvoerder van de politie zei dat de het aan het OM is om te bepalen wat er moest gebeuren.

Lage Weide

Laatst is een groep krakers vertrokken uit een pand op industrieterrein Lage Weide. Dit deden zij nadat ze een rechtszaak met het OM hadden verloren. De eigenaar wilde het pand namelijk verhuren voor een studentenfeest.

Een aantal Utrechtse politieke partijen stelden toentertijd vragen over de zaak. De politieke partijen benadrukten niet op de stoel van de rechter te willen gaan zitten, maar noemden het ‘zuur’ dat de bewoners op straat kwamen te staan voor een feest.

Volgens de woordvoerder van de krakers is een deel van die mensen daarna naar de Archimedeslaan vertrokken. “Laatst hebben verschillende politieke partijen zich uitgesproken over Lage Weide. We zijn toen netjes vertrokken en ook nu willen we de plannen voor het pand niet in de weg zitten. Hopelijk kan er iets gedaan worden omdat een gedeelte van dit pand aan de Archimedeslaan eigendom is van de gemeente. Eerder maakten ze zich hard voor ons en ik hoop dat ze dat nu weer doen”, aldus de woordvoerder.

Archimedeslaan

Het gebouw aan de Archimedeslaan was ooit een schoolgebouw. Toen de lerarenopleiding in 2010 uit het pand vertrok kwam het in beheer van STW. Om leegstand tegen te gaan realiseerde de stichting kamers voor jongeren. Ook de uitgaansplek HAL16 heeft een tijdje in het gebouw gezeten.

Begin 2019 kregen de toenmalige bewoners te horen dat ze halverwege dat jaar het gebouw moesten verlaten. Het pand zou tegen de vlakte gaan voor woningbouw. Sindsdien staat het gebouw leeg.

Update: inmiddels is het pand door de politie ontruimd. Hoeveel mensen er precies zijn gearresteerd is niet bekend. Wel is duidelijk dat minimaal vijf krakers zijn aangehouden.