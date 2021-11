Partij die het Nieuwe Zandpad zou ontwikkelen voldoet toch niet aan de eisen; ‘Bijzonder spijtig’

Het leek er even op dat er een partij was gevonden die het Nieuwe Zandpand in Utrecht zou ontwikkelen, maar dat is nu toch niet het geval. Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad blijkt niet te voldoen aan de eerder gestelde voorwaarden. Er komt nu een commissie die gaat onderzoeken hoe sekswerk er in de toekomst in de stad uit moet komen te zien.

In 2013 werd het oude Zandpad gesloten. Sindsdien werkt de gemeente aan een nieuwe plek voor raamprostitutie waar sekswerkers op een legale manier hun beroep uit kunnen oefenen. Drie ontwikkelaars hadden aangegeven dat ze deze taak op zich willen nemen. In juni van dit jaar werd Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad hieruit geselecteerd, maar omdat de partij nu niet blijkt te voldoen aan de tendervoorwaarden is de procedure beëindigd.

Nadat de voorlopige gunning was verstrekt vond er een zogenoemde verificatiefase plaats. Hierin controleert de gemeente de informatie en komen de laatste vragen aan de orde. “Pas na een positieve afronding hiervan, zou de voorlopige gunning een feit zijn”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Bank

Nu is echter gebleken dat Stichting Huisvesting het Nieuwe Zandpad niet kan voldoen aan de tendervoorwaarden. De partij beschikt namelijk niet over de financiering om het Nieuwe Zandpand te ontwikkelen. ABN AMRO had een garantiestelling van de gemeente als voorwaarde gesteld.

“Als de gemeente de door de stichting gewenste garantstelling zou geven, zou de gemeente het volledige ondernemersrisico dragen voor de exploitatie van de raamprostitutiezone. Dat staat haaks op de toezichthoudende taak van de gemeente.”

Internet

De sekswerkbranche is volgens de gemeente in de periode dat werd gewerkt aan het Nieuwe Zandpad ‘fundamenteel’ veranderd. Zo is er een verschuiving te zien, waarin sekswerkers zich vaker aanbieden via het internet en dus niet vastzitten aan één locatie. De coronacrisis zou dit proces hebben versneld. “Deze uitdaging vraagt om een brede en hernieuwde blik op de toekomst van sekswerk in Utrecht.”

Er wordt daarom, onder leiding van Minister van Staat Winnie Sorgdrager, een commissie samengesteld die met een voorstel over de toekomst van sekswerk in Utrecht moet komen. “Wij vragen de commissie om te onderzoeken hoe wij als gemeente actief kunnen bijdragen aan de positieverbetering van sekswerkers en aan het creëren van veilige werkomstandigheden.” De verwachting is dat het voorsteel in het eerste kwartaal van volgend jaar op tafel ligt.

Spijtig

Burgemeester Sharon Dijksma noemt het ‘bijzonder spijtig’ dat de procedure wederom niet de gewenste uitkomst heeft. “Sekswerk is een legaal beroep waar ruimte voor moet zijn in Utrecht. Dat blijven we mogelijk maken, op een manier die past in de huidige tijdsgeest. Een expertcommissie gaat zich hierover buigen, zodat we volgend jaar stappen kunnen zetten.”