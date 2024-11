Partij voor de Dieren wil gedeeltelijk visverbod in Utrecht, maar gemeente gaat niet mee: ‘Te subjectief’

De Utrechtse afdeling van de Partij van de Dieren heeft onlangs geopperd om vissen bij natuurvriendelijke oevers en zogenoemde vegetatie-eilanden te verbieden. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) gaat daar alleen niet in mee.

Zo is te lezen in een raadsbrief die naderhand is verstuurd: “Wij zijn van mening dat een algemeen verbod op het vissen bij natuurvriendelijke oevers en vegetatie-eilanden in de overeenkomst in de praktijk weinig effectief is.” Dat komt volgens het college doordat het begrip natuurvriendelijke oever te subjectief is.

“Daarom vraagt het om een concrete aanduiding op de kaart, wil een verbod handhaafbaar zijn. Dit leidt tot een zeer bewerkelijke en versnipperde kaart, die ook snel verouderd is omdat er in Utrecht continu natuurvriendelijke oevers en vegetatie-eilanden worden aangelegd.”

Goede reden nodig

Genoeg reden voor het college om een streep te zetten door het initiatief. Bovendien mag een visvergunning die is verleend aan de Algemene Utrechtse Hengelaarsvereniging (AUHV) niet zomaar worden ingetrokken. Er is een goede reden nodig om visrecht in te trekken, zegt het college. “Het recente besluit van uw raad om het vissen op de westelijke Haarrijnse plas te verbieden is hiervan een goed voorbeeld. Het vissen wordt hier verboden vanwege de in het bestemmingsplan aangegeven natuurfunctie van de plas.”

In 2022 opperde de Partij van de Dieren ook al voor een hengelverbod bij onderwaterplantenbakken en kunstmatige riffen. Ook dat idee werd uiteindelijk niet uitgevoerd. Volgens de gemeente zijn de vissen vanwege de onderwaterstructuren op deze plekken juist beter beschermd dan op andere locaties.