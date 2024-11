Partij voor de Dieren wil geen paardenkoetsen meer in Utrecht (maar er zijn uitzonderingen)

Via schriftelijke vragen heeft de Utrechtse fractie van de Partij voor de Dieren opgeroepen geen paardenkoetsen meer toe te laten in de stad. Bij navraag blijkt dat er wel uitzonderingen zijn, zoals de paardenkoets van Dirk Meerkerk.

Aanleiding voor de vragen was een koets van Brand Bier die door de Utrechtse binnenstad reed. “De Partij voor de Dieren heeft eerder paardenkoetsen zien rondzeulen in de binnenstad en pleit ervoor dat dit niet meer gebeurt. Paardenkoetsen zijn niet meer van deze tijd en staan haaks op het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente”, is te lezen in de schriftelijke vragen.

Dirk

In Utrecht gebruikt boer Dirk Meerkerk ook een paard en wagen om onder meer het groen te onderhouden. Hierover zegt de Partij voor de Dieren het volgende: “Dit zorgt ervoor dat er geen zware machines nodig zijn. Daarom zien wij dit als goede oplossing mits het dier goed wordt behandeld, en daar twijfelen wij niet aan.”

Over het gebruik van een paard tijdens de intocht van Sinterklaas is de partij minder enthousiast. “Dit is entertainment. Tegelijkertijd ligt dit onderwerp gevoelig bij een groot deel van de raad. We weten dan ook dat als we dit ook zouden willen afschaffen we geen meerderheid krijgen. We kunnen dus een grotere winst behalen door hier een uitzondering voor te maken.”

Alcohol

De paardenkoets van Brand Bier ziet de Partij voor de Dieren het liefst zo snel mogelijk verdwijnen. Niet alleen omdat deze dieren worden ingezet voor een commercieel doel, ook omdat de koets volgens de fractie reclame is voor alcohol, terwijl de raad eerder een motie aannam om deze vorm van reclame juist te verbieden in de openbare ruimte.

“Zijn er manieren […] om ervoor te zorgen dat dergelijke koetsen niet meer door Utrecht kunnen rijden”, is een van de vragen die de partij aan het college van B&W stelt. De deadline voor het beantwoorden van de vragen ligt op 3 december.